Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Eşini öldürüp 15 parçaya ayırmıştı! Vahşeti adım adım tarif etti: Keşif görüntüleri kamerada

Bursa'da emekli polis memuru 40 yıllık eşini satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdıktan sonra 15 ayrı çöp konteynerine atan kadın yaşlı kadın suçunu itiraf etti. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan yer göstermede 69 yaşındaki kadın eşinin parçalanmış uzuvlarını attığı 15 çöp konteynerinin yerini tek tek gösterip cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 14:40

Bursa'nın ilçesinde 69 yaşındaki Adalet Uzunoğlu, aynı evde yaşadığı 40 yıllık eşi 77 yaşındaki Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürdü. Cesedi yok etmek için evde bulunan satır ve bıçakla 15 parçaya ayıran kadın daha sonra eşine ait uzuvları çöp poşetlerine koydu ve aynı sokak üzerindeki çöp konteynerlerine parçaları tek tek attı. Ceset parçalarından kurtulduktan sonra evine dönen Adalet Uzunoğlu evin banyo, mutfak ve hol kısmındaki kan izleri ile suç aleti bıçak ve satırı silip temizledi.

HABERİN ÖZETİ

Bursa'da 69 yaşındaki Adalet Uzunoğlu, 40 yıllık eşi 77 yaşındaki Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp çöp konteynerlerine attı ve ardından kayıp başvurusunda bulundu.
Adalet Uzunoğlu, eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdı.
Parçaladığı uzuvları çöp poşetlerine koyarak aynı sokak üzerindeki çöp konteynerlerine attı.
Eşinin kayıp olduğunu bildirdikten iki gün sonra polis, evde kan izlerine ve biyolojik doku parçalarına ulaştı.
Kriminal incelemeler sonucunda kan ve doku örneklerinin Ali Fuat Uzunoğlu'na, kesici aletlerdeki parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.
Adalet Uzunoğlu, eşini merdivenlerde hareketsiz bulduğunu iddia ederek cesedi kendisinin parçaladığını itiraf etti ve tutuklandı.
İKİ GÜN SONRA KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

İki gün sonra polis merkezine giderek eşinin kayıp olduğunu bildiren Uzunoğlu, yaptığı müracaatta gecenin bir vakti kapı zillerinin çaldığını eşinin kapıya bakmak için aşağıya indiğini ancak bir daha yukarıya çıkmadığını kapının önünde bekleyen bir aracında hızlıca ayrıldığını söyledi.

Polis ekipleri Kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatırken, detaylı inceleme yapmak üzere çiftin evine gitti. Evde yapılan kontrollerde kayıp şahsa ait cep telefonu, kimlik ve cüzdan bulunurken, evin çeşitli noktalarında kan izlerine rastlandı. Durumun şüpheli bulunması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

EVİN FARKLI NOKTALARINDA BİYOLOJİK DOKU PARÇALARINA ULAŞILDI

Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde prizlerde, lavaboda ve evde bulunan kesici aletlerde kan izleri tespit edildi. Ayrıca evin farklı noktalarında biyolojik doku parçalarına da ulaşıldı.

Toplanan deliller kriminal incelemeye gönderilirken, kan ve doku örneklerinin kayıp olarak aranan Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi. Evde bulunan kesici aletlerdeki parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

EŞİNİ MERDİVENLERDE HAREKETSİZ BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Kriminal raporların ardından Adalet Uzunoğlu ile birlikte 2 oğlu ve bir yakını gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşini öldürmediğini öne süren kadın, eşini merdivenlerde hareketsiz halde bulduğunu iddia etti.

Şüpheli ifadesinde, ölümden sorumlu tutulmaktan korktuğunu belirterek cesedi kendisinin parçaladığını kabul etti. Kadın ifadesinde, cesedi satır ve bıçakla parçalara ayırdıktan sonra mahalledeki farklı çöp konteynerlerine attığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adalet Uzunoğlu, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 oğlu ve kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 AYRI ÇÖP KONTEYNERİNİN YERİNİ TEK TEK GÖSTERDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli kadına tutuklanmadan bir gün önce olay yerinde keşif yaptırıldı. Savcı ve polis ekipleri eşliğinde mahalleye getirilen şüpheli, ceset parçalarını hangi konteynerlere attığını uygulamalı olarak tek tek gösterdi.

Yer gösterme sırasında yaşananlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Yapılan tüm aramalara rağmen çöp konteynerlerinde ceset parçalarına ulaşılamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

