Eski sevgili dehşet saçtı! Bursa'da kan donduran olay

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Konak Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldıkları öğrenilen H.D., eski sevgilisi Nagihan Karadeniz’in iş yerine geldi. Barışmak istediği öne sürülen H.D. ile Nagihan Karadeniz arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken H.D., yanında bulundurduğu tabancayla önce 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz'e, daha sonra ise kendine ateş etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan şüpheli H.D. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.