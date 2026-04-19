Esnaflar birbirine girdi! Silahlı kavgada kan aktı: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda; bölgedeki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, bıçaklı, sopalı taşlı kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.