Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 20:57

Ev sahibi evini ateşe verdi: Kiracı genç canını hiçe sayıp mahsur kalan ev sahibinin kedileri böyle kurtardı

Antalya’nın Serik ilçesinde cinnet getiren bir ev sahibi oturduğu 3 katlı binanın son katındaki daireyi ateşe verdi. Mahallede büyük paniğe yol açan yangında, binadaki genç bir kiracı canını hiçe sayarak yanan dairedeki kediyi kurtarırken; evini yakan adam polis aracında gözyaşı döktü.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 20:57

'nın ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan M.E., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu daireyi ateşe verdi. Yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenilen M.E., yükselen alevleri fark eden oğlu tarafından son anda dışarı çıkarıldı.

Ev sahibi evini ateşe verdi: Kiracı genç canını hiçe sayıp mahsur kalan ev sahibinin kedileri böyle kurtardı

Pencerelerden taşan alevleri gören mahalle sakinleri ve binadaki diğer kiracılar büyük panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Ev sahibi evini ateşe verdi: Kiracı genç canını hiçe sayıp mahsur kalan ev sahibinin kedileri böyle kurtardı

GENÇ KİRACI, CANINI HİÇE SAYDI

Yangın anında binada büyük bir insanlık dersi de yaşandı. Apartmanda kiracı olarak ikamet eden Muzaffer Yıldız isimli genç, ev sahibinin dairesinde kedinin mahsur kaldığını öğrenince düşünmeden harekete geçti. Yanan dairenin balkonuna sığınan kediyi kurtarmak için tırmanan genç adam, kurtarmayı başardı.

Ev sahibi evini ateşe verdi: Kiracı genç canını hiçe sayıp mahsur kalan ev sahibinin kedileri böyle kurtardı


Olay anını anlatan kahraman kiracı Muzaffer Yıldız, "Her şey bir anda oldu. Yangın çıktı, önce bağrış sesleri duydum. Ev sahibimin oğlu içeride kedilerin olduğunu söyleyince hemen kurtarmak istedim. O an canımı tehlikeye attığımı düşünemedim bile, sadece onları çıkarmaya odaklandım. Bir ara korktum ama çok şükür kurtardık. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi evini ateşe verdi: Kiracı genç canını hiçe sayıp mahsur kalan ev sahibinin kedileri böyle kurtardı

"EVİ KENDİSİNİN YAKTIĞINI SÖYLEDİ"

Yangına tanıklık eden mahalle sakinlerinden Kadir Tosun ise dehşet anlarını şu sözlerle özetledi: "Pencereden bir anda alevler çıkmaya başladı, sonrasında her yeri sardı. Evde oturan kişi bizzat 'evi kendisinin yaktığını' söyledi. Sonra zaten itfaiye ekipleri gelip müdahale etti."

Ev sahibi evini ateşe verdi: Kiracı genç canını hiçe sayıp mahsur kalan ev sahibinin kedileri böyle kurtardı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kendi evini yakarak faciaya davetiye çıkardığı iddia edilen ev sahibi M.E., yangının söndürülmesinin ardından polis aracının içinde gözyaşı döktü, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muğla'da tüp sızıntısı dubleks evi yakıp kül etti
Arnavutköy'de korkunç iddia! 'Kaydıraktan düştü' diye getirdikleri 12 yaşındaki çocuğu yaktıkları ortaya çıktı
ETİKETLER
#Antalya
#serik
#Kökez Mahallesi
#Muzaffer Yıldız
#Kadir Tosun
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.