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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 00:09

Arnavutköy'de korkunç iddia! 'Kaydıraktan düştü' diye getirdikleri 12 yaşındaki çocuğu yaktıkları ortaya çıktı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 12 yaşındaki çocuk "kaydıraktan düştü" denilerek yaralı halde eve getirildi. Çocuğunun sırtındaki yanıkları gören aile gerçeği öğrenince dehşete düştü.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 00:09

İstanbul 'de 12 yaşındaki B.A'nın diğer çocuklar tarafından akran zorbalığına uğrayarak sırtına kolonya dökülerek yakıldığı ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Arnavutköy'de korkunç iddia! 'Kaydıraktan düştü' diye getirdikleri 12 yaşındaki çocuğu yaktıkları ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk, akran zorbalığı sonucu sırtına kolonya dökülerek yakıldı.
Olay, 18 Eylül Cuma akşamı Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.
12 yaşındaki B.A.'nın sırtına kolonya dökülüp yakıldığı, bu sırada hafif yanıklar oluştuğu belirtildi.
Çocuk hastaneye kaldırıldı ve ailesi üçüncü derece yanık olduğunu öğrendi.
Yaklaşık 25 gün sonra taburcu edilen çocuk, ağrılarının artması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldığında bilinç kaybı yaşadı.
Olayla ilgili şikayetçi olan aile, adaletin yerini bulmasını talep ediyor.
Polis ekipleri, olaya karışan çocuklarla ilgili işlem başlattı; bir çocuğa tedbir amaçlı ev hapsi, diğerine ise serbest bırakıldığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Arnavutköy'de korkunç iddia! 'Kaydıraktan düştü' diye getirdikleri 12 yaşındaki çocuğu yaktıkları ortaya çıktı

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SIRTINA KOLONYA DÖKÜP YAKTILAR

18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki olayda 12 yaşındaki B.A., sokakta diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp yakıldı. İhbar üzerine sırtında yanıklar oluşan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Haber verilmesiyle durumu öğrenen B.A.'nın ebeveynleri ile çocuğu yaktığı ileri sürülen çocuklardan birinin babası hastaneye gitti.

Arnavutköy'de korkunç iddia! 'Kaydıraktan düştü' diye getirdikleri 12 yaşındaki çocuğu yaktıkları ortaya çıktı

Aile, hastanede çocukta üçüncü derece yanık olduğunu öğrendi. Hastanede tedavi gören çocuk, yaklaşık 25 gün sonra taburcu edildi. Ardından çocuğun ağrılarının tekrar artması nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuğun bilinç kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Aile konu ile ilgili polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu.

Arnavutköy'de korkunç iddia! 'Kaydıraktan düştü' diye getirdikleri 12 yaşındaki çocuğu yaktıkları ortaya çıktı

"KAYDIRAKTAN DÜŞTÜ" DEDİLER

Yaşanan olayla ilgili konuşan baba Kadir Arslan, "Olay 18 Eylül'de oldu. Cuma günü akşam saatlerinde ben işten geldim. Çocuklarım kapının önüne çıktı. Çocuğumu üç sokak arkaya götürdüler. Orada bir kişi çocuğumu tutup diğeri sırtına kolonya döküyor. Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyor. Biraz daha kolonya döküyor. Çocuğun sırtı iyice alev alıyor. Çocuk kendini söndürmek için arabaya yaslanıyor. Tişörtü naylon olduğu için sırtına yapışmış. Yakanlar çocuğu apar topar eve getirdiler. ‘Kaydıraktan düştü dediler' Onlar da çocuk. Biri 12, biri 13 yaşlarında. Çocuğun üstüne başka uzun bir tişört giydirmişler. Kaydıraktan düşmeye benzemiyordu. Çocuğuma sorduğumda ‘Beni kolonya ile yaktı' deyince çocuklar hemen kaçtı. Çocuğun babasını çağırdım. Kendi oğlunu dövmeye kalktı ama izin vermedik. Onun arabasıyla hastaneye geldik. Acile girdik. Hemen yanık bölümünde müdahale ettiler. Çocukta üçüncü derece bir yanık var. Hastanede 25 gün kadar yattık. Daha sonra taburcu olduktan sonra çocuk evde çocuk durmadı ve tekrar hastaneye geldik. Çocuk hastanede bilincini kaybetti. Ondan sonra biz de emniyet güçlerine haber verdik. Emniyet harekete geçti. Ailesiyle birlikte çocukları aldılar. Birine kelepçe takmışlar. Diğerinin yaşı tutmuyor diye serbest kalmış, şikayetçiyim. Sonuna kadar devam edeceğim. Bu akran zorbalığıdır. Adalet inşallah yerini bulacak. Çocuğumun hakkını arıyorum. 'nın iki kez kalemini de aradım. Oradan da dönüş bekliyorum. İnşallah Adalet Bakanı'mız da bize yardımcı olacak. Herkes cezasını çeksin. Şikayetçi olduk. Emniyet ekipleri çocuğun ifadesini aldıktan sonra diğer çocuklarının ifadesini aldı. Birinin ayağı kelepçeli tedbir amaçlı ev hapsi, diğeri de serbest" dedi.

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#akran zorbalığı
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#Kadir Arslan
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