Bağcılar'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken öldürüldü

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İstanbul
İstanbul'un Bağcılar ilçesi gece saatlerinde silah sesleriyle yankılandı. Sokakta yürüyen bir şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin saldırısına uğradı.
Korkunç olay, Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, sokak üzerinde yürüyen bir vatandaşa silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise cinayet mahallinde inceleme yaptı.
Hayatını kaybeden vatandaş, otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını izlemek üzere alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.