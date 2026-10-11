İstanbul'un Bağcılar ilçesi gece saatlerinde silah sesleriyle yankılandı. Sokakta yürüyen bir şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin saldırısına uğradı.

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HABERİN ÖZETİ Bağcılar'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken öldürüldü İstanbul Bağcılar'da sokakta yürüyen bir kişi, kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Silahla vurulan vatandaş olay yerinde can verdi ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Polis, çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemek üzere alarak olayla ilgili çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Korkunç olay, Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, sokak üzerinde yürüyen bir vatandaşa silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

SOKAĞIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise cinayet mahallinde inceleme yaptı.

KAMERA KAYITLARI İZLENECEK

Hayatını kaybeden vatandaş, otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını izlemek üzere alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.