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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 06:14
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 06:14

Bağcılar'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken öldürüldü

İstanbul Bağcılar'da caddeye yürüyen bir erkek silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 06:14
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 06:14

'un Bağcılar ilçesi gece saatlerinde silah sesleriyle yankılandı. Sokakta yürüyen bir şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin saldırısına uğradı.

HABERİN ÖZETİ

Bağcılar'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken öldürüldü

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Bağcılar'da sokakta yürüyen bir kişi, kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.
Silahla vurulan vatandaş olay yerinde can verdi ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak olay yerinde inceleme yaptı.
Polis, çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemek üzere alarak olayla ilgili çalışma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Korkunç olay, Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, sokak üzerinde yürüyen bir vatandaşa silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bağcılar'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken öldürüldü

SOKAĞIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise cinayet mahallinde inceleme yaptı.

Bağcılar'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken öldürüldü

KAMERA KAYITLARI İZLENECEK

Hayatını kaybeden vatandaş, otopsi işlemlerinin yapılması üzerine 'na götürüldü. Çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını izlemek üzere alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Bağcılar
#adli tıp kurumu
#fatih mahallesi
#Pazar Caddesi
#3. Sayfa
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