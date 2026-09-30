Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:17

Motosikletli saldırgan dehşeti: Cadde ortasında 2 kişiyi ayaklarından vurup kaçtı

Kars’ın İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli bir saldırgan, cadde üzerinde 1'i kadın 2 kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı. Şüpheli, motosikletini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:17

İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi motosikletle caddeye geldi. Burada 45 yaşındaki T.Ö. ve 23 yaşındaki E.Ö.'ye silahla ateş eden şüpheli, daha sonra motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı. 

Motosikletli saldırgan dehşeti: Cadde ortasında 2 kişiyi ayaklarından vurup kaçtı

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, silahla ayaklarından yaralanan T.Ö. ve E.Ö.'ye müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayrampaşa'da "okulda silahlı şahıslar yakalandı" iddiası: Emniyet işin aslını açıkladı
Tanınmamak için etek giydiler ama fayda etmedi: Kastamonu’da silahlı saldırı kamerada
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#E.ö.
#T.o.
#Taşlıharman Caddesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.