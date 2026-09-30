Motosikletli saldırgan dehşeti: Cadde ortasında 2 kişiyi ayaklarından vurup kaçtı

İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi motosikletle caddeye geldi. Burada 45 yaşındaki T.Ö. ve 23 yaşındaki E.Ö.'ye silahla ateş eden şüpheli, daha sonra motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, silahla ayaklarından yaralanan T.Ö. ve E.Ö.'ye müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.