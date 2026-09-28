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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:37

Bayrampaşa'da "okulda silahlı şahıslar yakalandı" iddiası: Emniyet işin aslını açıkladı

Bayrampaşa'da "okulda silahlı şahıslar yakalandı" paylaşımları üzerine İstanbul Emniyeti olayın ayrıntılarını açıkladı. Bir parkta polisten kaçmaya çalışan iki kişinin silahı saklaması için 12 yaşındaki iki çocuğa verdiği ortaya çıktı. Emniyet olayın okulla bağlantılı olmadığını vurguladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bayrampaşa'da
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:37

, bazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda yer alan 'da bir okulda silahlı şahısların yakalandığı yönündeki iddialar sonrası açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Bayrampaşa'da "okulda silahlı şahıslar yakalandı" iddiası: Emniyet işin aslını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Emniyeti, Bayrampaşa'da bir okulda silahlı şahısların yakalandığı yönündeki sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve olayın bir parkta meydana geldiğini açıkladı.
Bayrampaşa'da okul ve çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışma yapıldığı sırada, bir parkta durumlarından şüphelenilen şahıslar fark edildi.
Polisten kaçmaya çalışan şahıslardan birinin elinden şarjör düştü.
Şahıslar N.L.T. ve C.B. muhafaza altına alındı.
N.L.T. ve C.B'nin, silahı yanlarında bulunan 12 yaşındaki M.T. ve M.D.'ye saklamaları için verdiği, çocukların ise silahı yakındaki çimenlik alana attığı belirlendi.
M.T. ve M.D. de kısa süre sonra muhafaza altına alınırken, tabanca çimenlik alanda bulundu.
Olayın herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmediği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünce bugün çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul ve çevrelerinde yürütülen çalışmalar sırasında, Altıntepsi Mahallesi'ndeki bir parkta durumundan şüphelenilen şahısların fark edildiği belirtildi.

Bayrampaşa'da "okulda silahlı şahıslar yakalandı" iddiası: Emniyet işin aslını açıkladı

"OLAY OKULLA BAĞLANTILI DEĞİL"

Polis ekiplerince durdurulmak istenen şahısların kaçmaya çalıştıkları sırada bir adet şarjörün yere düştüğünün görüldüğü aktarılan açıklamada, N.L.T. ve C.B'nin muhafaza altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırmalarda, N.L.T. ve C.B'nin silahı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D'ye (12) saklamaları için verdikleri, çocukların ise kaçarken silahı olay yerine yakın çimenlik alana attıkları belirlenmiş, M.T. ve M.D. kısa süre içerisinde muhafaza altına alınmış, tabanca da çimenlik alanda ele geçirilmiştir. Olay, polis ekiplerimizin çocuk ve gençlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edilmiş olup, herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmemiştir."

Yapılan incelemede, Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

 

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#bayrampaşa
#istanbul emniyet müdürlüğü
#C.b.
#Altıntepsi Mahallesi
#Nlt
#Gündem
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