İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda yer alan Bayrampaşa'da bir okulda silahlı şahısların yakalandığı yönündeki iddialar sonrası açıklama yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Bayrampaşa'da "okulda silahlı şahıslar yakalandı" iddiası: Emniyet işin aslını açıkladı İstanbul Emniyeti, Bayrampaşa'da bir okulda silahlı şahısların yakalandığı yönündeki sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve olayın bir parkta meydana geldiğini açıkladı. Bayrampaşa'da okul ve çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışma yapıldığı sırada, bir parkta durumlarından şüphelenilen şahıslar fark edildi. Polisten kaçmaya çalışan şahıslardan birinin elinden şarjör düştü. Şahıslar N.L.T. ve C.B. muhafaza altına alındı. N.L.T. ve C.B'nin, silahı yanlarında bulunan 12 yaşındaki M.T. ve M.D.'ye saklamaları için verdiği, çocukların ise silahı yakındaki çimenlik alana attığı belirlendi. M.T. ve M.D. de kısa süre sonra muhafaza altına alınırken, tabanca çimenlik alanda bulundu. Olayın herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmediği belirtildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünce bugün çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul ve çevrelerinde yürütülen çalışmalar sırasında, Altıntepsi Mahallesi'ndeki bir parkta durumundan şüphelenilen şahısların fark edildiği belirtildi.

"OLAY OKULLA BAĞLANTILI DEĞİL"

Polis ekiplerince durdurulmak istenen şahısların kaçmaya çalıştıkları sırada bir adet şarjörün yere düştüğünün görüldüğü aktarılan açıklamada, N.L.T. ve C.B'nin muhafaza altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırmalarda, N.L.T. ve C.B'nin silahı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D'ye (12) saklamaları için verdikleri, çocukların ise kaçarken silahı olay yerine yakın çimenlik alana attıkları belirlenmiş, M.T. ve M.D. kısa süre içerisinde muhafaza altına alınmış, tabanca da çimenlik alanda ele geçirilmiştir. Olay, polis ekiplerimizin çocuk ve gençlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edilmiş olup, herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmemiştir."

Yapılan incelemede, Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.