Kocaeli’de iki kardeşin öldürüldüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde parasını alamayan kafenin eski çalışanı 27 yaşındaki Hasan Akın ve ağabeyi 30 yaşındaki Ahmet Akınile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Akın olay günü, abisi Ahmet Akın ise 7 Eylül'de hayatını kaybetti. 2 kardeşin hayatını kaybettiği olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde sanıklar hakkında ikişer kez müebbet hapis talep edilirken, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.