Trafikte tartıştı, kendini ele verdi! Bir anlık öfke pahalıya patladı

Beykoz’da motosiklet sürücüsüyle tartıştıktan sonra aracından inen sürücünün, ehliyetinin daha önce iptal edildiği halde araç kullandığı ortaya çıktı. Bu kapsamda sürücüye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "emniyet kemerini usulüne uygun kullanmamak" hükümleri kapsamında toplam 582 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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