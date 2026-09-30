Emekli promosyon kapışması! İş Bankası yeni kampanya duyurdu: İşte ödeme tutarı

İş Bankası emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan ya da ilk maaş ödemesinde bankayı tercih eden müşteriler, kampanya kapsamında 25 bin TL’ye varan emekli promosyonundan yararlanabiliyor. Emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. SGK emeklilerine yönelik kampanyalarda sunulan nakit promosyon seçeneklerini derledik...