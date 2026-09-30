Emekli promosyon kapışması! İş Bankası yeni kampanya duyurdu: İşte ödeme tutarı

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İstanbul
İş Bankası emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan ya da ilk maaş ödemesinde bankayı tercih eden müşteriler, kampanya kapsamında 25 bin TL’ye varan emekli promosyonundan yararlanabiliyor. Emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. SGK emeklilerine yönelik kampanyalarda sunulan nakit promosyon seçeneklerini derledik...
SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya maaşını halihazırda İş Bankası’ndan alan müşterilere 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunuluyor. Kampanya, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.
Garanti BBVA emekli promosyon: Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon. Ayrıca 50.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli kredi ve 50.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Avans Hesap fırsatı.
DenizBank emekli promosyon: Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon. Ayrıca 100.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı.
QNB: Emekli maaşını taşıyanlara toplam 20.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu. 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Nakit Avans, 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi ve 50.000 TL’ye varan %0 faizli Taksitli Ek Hesap.
Odeabank: %3,19 faiz oranıyla 500.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi.
getirfinans: %3,69 faiz oranıyla 650.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi. Ayrıca yıllık %41 faizle mevduat kazancı fırsatı.
ON Dijital: %3,19 faiz oranıyla, 24 ay vadeli 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi.
Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye varan emekli maaş promosyonu. Ayrıca 40.000 TL’ye varan, 12 ay vadeli faizsiz kredi ve ücretsiz havale imkanı.
ING: Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu.
Akbank: SGK emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon. Ayrıca 100.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı.
Halkbank: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon.
Enpara: %3,14 faiz oranıyla 36 ay vadeli, 125.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi. Ayrıca masrafsız bankacılık.
Anadolubank: %3,09 faiz oranıyla 350.000 TL’ye varan dijital kredi.
TEB: %0-%1,99 faiz oranlarıyla toplam 75.000 TL’ye varan fırsat. Bunun 50.000 TL’si 6 ay vadeli %1,99 faizli ihtiyaç kredisi, 25.000 TL’si ise 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Nakit Avans.
Vakıf Katılım: Kredi kartlarıyla eğitim ve sağlık harcamalarında vade farksız 5 taksit. Ayrıca 99/1 Hoş Geldin Avantajlı Oranıyla Günlük Hesap fırsatı.
Emlak Katılım: %0 kâr payı ile 2.500 TL’ye varan Paraf Para fırsatı.
Yapı Kredi: 3 aya kadar ertelemeli kredi imkanı. Ayrıca Sınırsız Hesap ile %40,25’e varan günlük mevduat faizi.
Aktif Bank: %3,39 faiz oranıyla 1.000.000 TL’ye varan BES teminatlı kredi.