Kocaeli'de fabrikada facia! Metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldılar: 4 işçiden 3'ü öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada korkunç bir iş kazası yaşandı. İlçede çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada feci bir kaza yaşandı. Çalıştıkları sırada dengelerini kaybeden 4 işçi, 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan işçilerden 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı işçilerden 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.