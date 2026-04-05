Antalya'nın Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı. Ekmek almak için evinden çıkan 79 yaşındaki Hamza Körük'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada Sadullah T.'nin kullandığı çöp kamyonu çarptı.

HABERİN ÖZETİ Yaşlı adamın feci ölümü! Kızı gözyaşlarını tutamadı Antalya'nın Kepez ilçesinde, ekmek almak için evinden çıkan 79 yaşındaki Hamza Körük, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesinde yaşandı. Hamza Körük, evinden ekmek almak için çıktı. Sadullah T. idaresindeki çöp kamyonu, Körük'e yolun karşısına geçmek istediği sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Körük'ün bacaklarının üzerinden kamyon geçti. Çöp kamyonu çalışanlarının uyarısıyla durdu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hamza Körük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adamın bacaklarının üzerinden geçen çöp kamyonu çalışanların uyarısı ile durdu. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Hamza Körük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenazenin teslimi sırasında Hamza Körük'ün kızının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yaşlı adamın cenazesi toprağa verilmek üzere Kepez Altınova Mahallesi mezarlığına götürüldü.