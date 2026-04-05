Yaşlı adamın feci ölümü! Kızı gözyaşlarını tutamadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı. Ekmek almak için evinden çıkan 79 yaşındaki Hamza Körük'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada Sadullah T.'nin kullandığı çöp kamyonu çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adamın bacaklarının üzerinden geçen çöp kamyonu çalışanların uyarısı ile durdu. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Hamza Körük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazenin teslimi sırasında Hamza Körük'ün kızının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yaşlı adamın cenazesi toprağa verilmek üzere Kepez Altınova Mahallesi mezarlığına götürüldü.