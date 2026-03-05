Fatih'te vahşet! Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında katletti

Kategoriler
İstanbul Fatih'te Kocamustafapaşa Mahallesi'nde sokakta yürüyen Semiha D. boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Kanlar içinde yere yığılan kadın, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Semiha D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine gelen Semiha D'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kaçan cani kocayı yakalamak için çalışma başlattı