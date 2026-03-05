Kavga cinayetle bitti! Görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu’da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Özgür Uzun hayatını kaybederken, ağabeyi yaralandı. Olayla ilgili yargılanan sanıklar hakkında Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çeşitli hapis cezaları verildi. Kavga anına ait görüntülerin ortaya çıkması ise olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

29 Haziran 2024 yılında Kastamonu'da İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana gelen kavga sırasında silahla vurulan vatandaşa yerde yatarken tekme atan sanığa müebbet cezası verildi. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında bir market önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Özgür Uzun (18) hayatını kaybetti, ağabeyi S.A.U. (25) ise yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Özkan Y. ile kardeşleri Yaşar Y., Adem Y. ve Özcan Y. hakkında Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Özkan Y.'yi ve Adem Y.'yi 'kasten öldürme' suçundan tahrik indirimi uygulayarak 18'er yıl, S.A.'yı 'silahla yaralama' suçundan 3 yıl ve 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay ve 15 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Özcan Y.'ye ise 6 ay hapis cezası verildi.

DAVA ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

Bozma talebiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne taşınan davada, sanıklar yeniden savunma yaptı. Özkan Y., kimseyi öldürme niyetinin olmadığını ve olay yerine konuşmak için gittiğini belirterek, "Ben kimseyi kasti ya da planlı bir şekilde öldürmedim. Kimseyi aramadım. Akrabam oluyor benim, sürekli görüştüğüm birisidir. Silah sürekli üzerimde durur. Öldürme kastım olsa orman kesiminde yapardım. Sürekli evine gittiğim, görüştüğüm birisi, rast gele bir olay yaşandı. S.A., bize bıçakla saldırdı. Ben yaralanınca can havliyle silahı çekip ateş ettim. Kavganın en başından itibaren silah belimdeydi. S.A., bıçağı çekene kadar silahı hiç belimden çıkarmadım. S.A., bıçakla bize saldırınca silahı çıkardım. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" dedi.

Tutuklu sanık Adem Y. ise, "Özgür ve S.A. ile birlikte çalışıyorduk, husumetimiz yoktu. Olay yerinde ağabeyim minibüsü durdurup aşağıya indi, ben onların arabasını o zaman gördüm. Ben arabanın yanına gitmedim. Ağabeyim de konuşmak için gitmiş, Özgür karşıdan gelirken küfürler ederek saldırdı" diye konuştu.

Olay sırasında Özgür ile boğuşurken silah sesini duyduğunu belirten Adem Y., "Ancak silahı kimin ateşlediğini görmedim. Silah sesinden sonra önüme düştü, o zaman uzaklaştım. Geriye dönüp tekme attığım söyleniyor, ben onu hatırlamıyorum. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.



Tutuksuz yargılanan sanık Yaşar Y. de, "Arabayı durdurduğumda kardeşlerimin bir anda oraya gitti, bir anda oluverdi. Benim olaya bir dahilim, önceden bir konuşmamız yoktu. Daha öncesinden kardeşimi darp etmişlerdi. Biz, kimseyi takip etmiyorduk. Böyle bir olay olacağını bilsem aynı istikametten olay yerine gitmezdim. Ben, kardeşlerimi araçtan indirip dönmek için tekrar hareket ettim. Olay yerine yeniden geldiğimde S.A. ile maktul Özgür'ü yerde gördüm. Öldürme gibi bir düşüncemiz ya da kastımız yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan Özcan Y. ise önceki beyanlarını tekrarladı. Müşteki sanık S.A.U. da, "Ben sanıklardan hem kendi adıma hem de kardeşim adına şikayetçiyim. O gün biz, ağabeyimi cezaevine ziyarete gitmiştik. O gün Ş.Z. bizi gördü, sanıkların akrabası oluyor. O da sanıklarla birlikte hareket edince başımıza bu olaylar geldi. Onun haber verdiğini, karşı tarafın olay yerine bizi öldürmeye geldiklerini düşünüyorum" dedi. Katılanlar vekili Av. Mehmet Çiftçi, mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, "Olayın evveliyatıyla birlikte değerlendirildiğinde sanıklar ve soruşturma dışı bilgi sahibi olarak ifadeleri alınan R.E., Y.E.E., Ş.Z. ve C.U.'nun da fikir ve eylem birliği içerisinde tasarlayarak Özgür'ü öldürdükleri, S.A.'yı da öldürmeye teşebbüs ettikleri açıktır. Bu gerekçelerle sanıkların iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını, bilgi sahibi olarak isimleri geçen kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunularak tutuklanmalarını talep ederiz" dedi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Savunmaların dinlenmesinin ardından 2. Ceza Dairesi, Özkan Y.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Adem Y.'ye ye ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yaşar Y.'ye ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl, Özcan Y.'ye 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Adem Y.'yi ise maktul Özgür Uzun'a yerde yatarken tekme attığı gerekçesiyle kasten öldürmeye iştirakte bulunduğu belirtilerek müebbet hapis cezasına çarptırdı. S.A.U. ise yaralama suçundan da beraat ederken, Özcan Y.'ye de 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar S.A.U. ile Yaşar Y. de beraat etti. Öte yandan, Yaşar Y. ve Özcan Y. hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ise dava dosyasına girdi. Görüntülerde, sanıkların olay yerine minibüsle geldiği görülüyor. Özgür Uzun'un aracını kontrol eden sanıklar daha sonra bir süre bekliyor Daha sonra iki taraf arasında arbede yaşanıyor. Daha sonra Özkan Y. silahıyla ateş ederek Özgür Uzun'u vuruyor.