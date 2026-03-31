3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Gece yarısı korkutan yangın! Dumanlar sardı, bina tahliye edildi

Aksaray'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle tüm apartmanı duman kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yoğun dumandan etkilenen bina sakinlerine olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 02:36
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 02:36

Aksaray'da gece yarısı 5 katlı bir binada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Dumanla kaplanan binada oturanlar kısa sürede tahliye edildi.

HABERİN ÖZETİ

Gece yarısı korkutan yangın! Dumanlar sardı, bina tahliye edildi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Aksaray'da 5 katlı bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle 6 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, gece yarısı Ereğlikapı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Mehmet Çerinkaya Apartmanı'nın bodrum katında çıktı.
Bodrum katta bulunan çöplerin bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla yangın başladı.
Yangın sonrası apartman ve daireler duman altında kaldı.
Apartman sakinleri kısa sürede tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 6 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

BODRUMDAKİ ÇÖPLER TUTUŞTU

Yangın, 01.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1473 Sokak'ta bulunan 5 katlı Mehmet Çerinkaya Apartmanı'nın bodrum katında çıktı. Bodrum katta bulunan çöpler bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev aldı. Bunun üzerine önce apartman sonra daireler duman altında kaldı.

Gece yarısı korkutan yangın! Dumanlar sardı, bina tahliye edildi

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gece yarısı korkutan yangın! Dumanlar sardı, bina tahliye edildi

DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİYE MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yoğun duman nedeniyle apartmanı tahliye etti. Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Gece yarısı korkutan yangın! Dumanlar sardı, bina tahliye edildi

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

