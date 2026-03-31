Aksaray'da gece yarısı 5 katlı bir binada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Dumanla kaplanan binada oturanlar kısa sürede tahliye edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gece yarısı korkutan yangın! Dumanlar sardı, bina tahliye edildi Aksaray'da 5 katlı bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın, gece yarısı Ereğlikapı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Mehmet Çerinkaya Apartmanı'nın bodrum katında çıktı. Bodrum katta bulunan çöplerin bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla yangın başladı. Yangın sonrası apartman ve daireler duman altında kaldı. Apartman sakinleri kısa sürede tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

BODRUMDAKİ ÇÖPLER TUTUŞTU

Yangın, 01.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1473 Sokak'ta bulunan 5 katlı Mehmet Çerinkaya Apartmanı'nın bodrum katında çıktı. Bodrum katta bulunan çöpler bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev aldı. Bunun üzerine önce apartman sonra daireler duman altında kaldı.

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİYE MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yoğun duman nedeniyle apartmanı tahliye etti. Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.