Maltepe’nin Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 3 kişilik aileden anne ve baba ekiplerin çalışması sonucu dışarı çıkarıldı.

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HABERİN ÖZETİ Gecekonduda yürek yakan yangın: 12 yaşındaki çocuktan acı haber geldi Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangında anne ve baba yaralı kurtarılırken, içeride mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan 3 kişilik aileden anne ve babayı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen ve hafif yaralanan anne ve babaya ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yangın söndürülürken, içeride mahsur kalan 12 yaşındaki İ.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇERİDE MAHSUR KALDI

Yangından çıkarılan anne ve babanın dumandan etkilendiği ve hafif yaralandıkları tespit edildi. Çifte ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü, içeride mahsur kalan İ.K'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.