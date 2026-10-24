Gecekonduda yürek yakan yangın: 12 yaşındaki çocuktan acı haber geldi

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İstanbul
Maltepe’nin Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 3 kişilik aileden anne ve baba ekiplerin çalışması sonucu dışarı çıkarıldı.
Yangından çıkarılan anne ve babanın dumandan etkilendiği ve hafif yaralandıkları tespit edildi. Çifte ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü, içeride mahsur kalan İ.K'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.