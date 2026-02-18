Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Hakkari'de canına kıymaya çalışan genç yaralı halde hastaneye kaldırıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol kenarında silahla kendini vurduğu iddia edilen genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 18:05

ilçesi Güngör Mahallesi'ndeki Akmercan bölgesi yakınlarında yaşanan olayda yol kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAŞINDAN YARALANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye ve ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 23 yaşındaki F.G.’nin ateşli silahla başından ağır yaralandığı belirlendi.

Hakkari'de canına kıymaya çalışan genç yaralı halde hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı haber alan F.G.’nin yakınları ve çok sayıda vatandaş, bilgi alabilmek için hastane önünde yoğunluk oluşturdu.

Hakkari'de canına kıymaya çalışan genç yaralı halde hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayda kullanılan silaha el konulurken, şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karakoldaki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı! Polisin silahını zorla alıp intihar etti
ETİKETLER
#Sağlık
#polis
#silahlı saldırı
#yaralanma
#yüksekova
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.