Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Karakoldaki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı! Polisin silahını zorla alıp intihar etti

Ordu'da bir şahıs, ifade vermek için gittiği karakolda polisin belindeki silahı zorla alıp intihar etti. Dehşete düşüren olayın güvenlik kamerasına görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 17:04

'nun ilçesinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, ifade vermek için gittiği karakolda polisin belinden silahı zorla alarak etti.

Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Karakoldaki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı! Polisin silahını zorla alıp intihar etti

KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA

Kan donduran anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis memurunun silahı almak ve şahsı etkisiz hale getirmek için mücadele ettiği ancak Sefa Yılmaz'ın kendisini vurduğu anlar yer alıyor.

Karakoldaki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı! Polisin silahını zorla alıp intihar etti

KARAKOLA İFADE VERMEYE GİTMİŞ

Öte yandan Sefa Yılmaz'ın boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşinin adresine giderek kadının cep telefonunu aldığı, bunun üzerine ifadeye çağrıldığı, bahçede beklediği esnada olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

