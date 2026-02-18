Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, ifade vermek için gittiği karakolda polisin belinden silahı zorla alarak intihar etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Karakoldaki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı! Polisin silahını zorla alıp intihar etti Ordu'nun Altınordu ilçesinde, ifade vermek için karakola giden Sefa Yılmaz, polisin belinden zorla aldığı silahla intihar etti. Sefa Yılmaz, ifade vermek için gittiği karakolda polisin elinden aldığı silahla intihar etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yılmaz'ın boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eşinin telefonunu aldığı için ifadeye çağrıldığı iddia edildi. Sefa Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA

Kan donduran anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis memurunun silahı almak ve şahsı etkisiz hale getirmek için mücadele ettiği ancak Sefa Yılmaz'ın kendisini vurduğu anlar yer alıyor.

KARAKOLA İFADE VERMEYE GİTMİŞ

Öte yandan Sefa Yılmaz'ın boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşinin adresine giderek kadının cep telefonunu aldığı, bunun üzerine ifadeye çağrıldığı, bahçede beklediği esnada olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.