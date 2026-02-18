Karakoldaki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı! Polisin silahını zorla alıp intihar etti

Kategoriler
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, ifade vermek için gittiği karakolda polisin belinden silahı zorla alarak intihar etti.
Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kan donduran anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis memurunun silahı almak ve şahsı etkisiz hale getirmek için mücadele ettiği ancak Sefa Yılmaz'ın kendisini vurduğu anlar yer alıyor.
Öte yandan Sefa Yılmaz'ın boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşinin adresine giderek kadının cep telefonunu aldığı, bunun üzerine ifadeye çağrıldığı, bahçede beklediği esnada olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.