İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 15.30 sıralarında Cibali Sahilinde yürüyen bazı vatandaşlar, Haliç'te ceset olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Haliç'te yüzü yanmış erkek cesedi bulundu İstanbul'un Fatih ilçesinde Cibali Sahili'nde Haliç'te bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar saat 15.30 sıralarında sahilde yürürken cesedi fark edip polise bildirdi. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunan ceset kıyıya çıkarıldı. Kimliği tespit edilemeyen cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sahil Güvenlik ve Deniz Polislerinin cesedi siyah torbaya koyduğu belirtildi. Cesedin yüzünde yanık olduğu bilgisi aktarıldı.

DENİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Denizde arama çalışması yapan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bir erkek cesedi tespit etti. Ekipler, şahsın cesedini kıyıya çıkardı.

Kimliği tespit edilemeyen cenaze, işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"YÜZÜNDE YANIK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Cenazenin sahilden çıkarılma anına şahit olan Kadir Kutlu isimli vatandaş şöyle konuştu:

"Burada Sahil Güvenlik ve Deniz Polisleri vardı. Bir ceset çıkarttılar, siyah torbaya koydular, kimseyi yaklaştırmadılar. Ambulans geldi, pek bildiğim bir şey yok. Saat 16.00 gibi burada çıkarttılar. Cesedin cinsiyeti erkekti, yüzünde yanık olduğunu söylediler. Selde kaybolanlardan şüphelendim ama alakası yokmuş herhalde. Onlar olsaydı şişme olur diyorlardı."