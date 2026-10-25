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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 06:48
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 07:10

Haliç'te yüzü yanmış erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat sahilinde yürüyen vatandaşlar, Haliç'te ceset olduğunu fark etti. Kıyıya çıkarılan cesedin yüzünde yanıklar olduğu belirtilirken, ölen şahsın kimliği tespit edilemedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 06:48
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 07:10

'un ilçesinde saat 15.30 sıralarında Cibali Sahilinde yürüyen bazı vatandaşlar, 'te ceset olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Haliç'te yüzü yanmış erkek cesedi bulundu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Fatih ilçesinde Cibali Sahili'nde Haliç'te bir erkek cesedi bulundu.
Vatandaşlar saat 15.30 sıralarında sahilde yürürken cesedi fark edip polise bildirdi.
Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunan ceset kıyıya çıkarıldı.
Kimliği tespit edilemeyen cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sahil Güvenlik ve Deniz Polislerinin cesedi siyah torbaya koyduğu belirtildi.
Cesedin yüzünde yanık olduğu bilgisi aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

DENİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Denizde arama çalışması yapan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bir erkek cesedi tespit etti. Ekipler, şahsın cesedini kıyıya çıkardı.

Haliç'te yüzü yanmış erkek cesedi bulundu

Kimliği tespit edilemeyen cenaze, işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haliç'te yüzü yanmış erkek cesedi bulundu

"YÜZÜNDE YANIK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Cenazenin sahilden çıkarılma anına şahit olan Kadir Kutlu isimli vatandaş şöyle konuştu:

"Burada Sahil Güvenlik ve Deniz Polisleri vardı. Bir ceset çıkarttılar, siyah torbaya koydular, kimseyi yaklaştırmadılar. Ambulans geldi, pek bildiğim bir şey yok. Saat 16.00 gibi burada çıkarttılar. Cesedin cinsiyeti erkekti, yüzünde yanık olduğunu söylediler. Selde kaybolanlardan şüphelendim ama alakası yokmuş herhalde. Onlar olsaydı şişme olur diyorlardı."

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ETİKETLER
#fatih
#İstanbul
#haliç
#Cibali Sahili
#Kadir Kutlu
#3. Sayfa
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