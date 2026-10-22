Kahramanmaraş dehşet: Hayvan otlatan çoban, çürümüş erkek cesedi buldu

Onikişubat ilçesindeki Avşar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş arazide hayvanlarını otlatan çoban, derede erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.