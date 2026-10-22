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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:14

Kahramanmaraş dehşet: Hayvan otlatan çoban, çürümüş erkek cesedi buldu

Kahramanmaraş'ta boş arazide hayvanları otlatan çoban dere yatağında çürümüş erkek cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Editor
 Özge Sönmez
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Kahramanmaraş dehşet: Hayvan otlatan çoban, çürümüş erkek cesedi buldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:14

ilçesindeki Avşar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş arazide hayvanlarını otlatan çoban, derede erkek cesedi fark etti.  İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. 

Kahramanmaraş dehşet: Hayvan otlatan çoban, çürümüş erkek cesedi buldu

CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş dehşet: Hayvan otlatan çoban, çürümüş erkek cesedi buldu
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ETİKETLER
#polis
#otopsi
#onikişubat
#Avşar Mahallesi
#3. Sayfa
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