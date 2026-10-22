Bağcılar’da araç içerisinde ölü bulunan şahıs, Büyükçekmece saldırganı çıktı: Polis 3 şüphelinin peşinde

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İstanbul
Büyükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Ekim tarihinde bir evde 20 yaşındaki M.I. ve 26 yaşındaki Y.B. isimli şahıslar silahla yaralanmış, 26 yaşındaki Yasin Binarci ise hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Öte yandan dün akşam Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi'ndeki bir hastane inşaatı alanında cansız beden bulundu.
Araç içerisinde ölü bulunan Mehmet Emin Yüksel'in Büyükçekmece'deki cinayetin faali olduğu tespit edilirken, araç içerisinde 2 adet 9 milimetrelik kovan ile 1 bıçak ele geçirildi. Aracı bırakarak kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.