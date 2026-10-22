Büyükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Ekim tarihinde bir evde 20 yaşındaki M.I. ve 26 yaşındaki Y.B. isimli şahıslar silahla yaralanmış, 26 yaşındaki Yasin Binarci ise hayatını kaybetmişti.

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HABERİN ÖZETİ Bağcılar’da araç içerisinde ölü bulunan şahıs, Büyükçekmece saldırganı çıktı: Polis 3 şüphelinin peşinde Büyükçekmece'de 21 Ekim'de bir kişinin hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olan şahıs, Bağcılar'da bir aracın içinde ölü bulundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde 21 Ekim'de silahla vurulan 26 yaşındaki Yasin Binarci hayatını kaybetmiş, 20 yaşındaki M.I. ve 26 yaşındaki Y.B. yaralanmıştı. Olay yerindeki evde polis ekipleri 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir hastane inşaatı alanında, araç içerisinde Mehmet Emin Yüksel'in cansız bedeni bulundu. Mehmet Emin Yüksel'in Büyükçekmece'deki cinayetin faili olduğu tespit edildi. Cansız bedenin bulunduğu araçta 2 adet 9 milimetrelik kovan ile 1 bıçak ele geçirildi. Aracı bırakarak kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BULUNAN ŞAHSIN CİNAYET FAİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saldırının ardından polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Öte yandan dün akşam Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi'ndeki bir hastane inşaatı alanında cansız beden bulundu.

Araç içerisinde ölü bulunan Mehmet Emin Yüksel'in Büyükçekmece'deki cinayetin faali olduğu tespit edilirken, araç içerisinde 2 adet 9 milimetrelik kovan ile 1 bıçak ele geçirildi. Aracı bırakarak kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.