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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:09

6 aylık durgunluk bitiyor! 24 Ekim’den itibaren 3 burcun hayatında taşlar yerine oturacak

Yılın son aylarına doğru gidildiği bu dönemde bazı burçlarda 6 aylık durgunluk bitiyor. 24 Ekim’den itibaren 3 burcun hayatında taşlar yerine oturacak. Özellikle de yılın ilk aylarından bu yana süregelen yorucu ve çalkantılı dönem, sonunda sona ererken hayatta yapılacaklar için yeni bir döneme giriş yapılacak. İşte detaylar…

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Editor
 Arzu Akçay
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6 aylık durgunluk bitiyor! 24 Ekim’den itibaren 3 burcun hayatında taşlar yerine oturacak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:09

Son aylarda beklenen gelişmeleri bir türlü göremeyen, planları da sürekli ertelenen ve bu ertelenme karşısında hayatında bir türlü ilerleme kaydedemeyen burçlar, 6 aylık durgunluğu bir kenara bırakıyor. 24 Ekim’den itibaren 3 burcun hayatında taşlar yerine oturacak. İlişkilerden pek çok alana kadar bir sürü karar değişime neden olacak. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

6 aylık durgunluk bitiyor! 24 Ekim’den itibaren 3 burcun hayatında taşlar yerine oturacak

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Beklenen gelişmeleri göremeyen ve planları ertelenen 3 burcun hayatında 24 Ekim'den itibaren taşlar yerine oturacak, bu durum ilişkilerden pek çok alana kadar kararlarda değişime neden olacak.
6 aylık durgunluk bitiyor ve aşk, kariyer, finansman açısından büyük dönüşümler meydana gelecek.
24 Ekim'den itibaren Boğa, Kova ve Terazi burçlarının hayatında taşlar yerine oturacak.
Boğa burçları iş ve para konusunda ya da uzun zaman önce yaptıkları ama dönüş alamadıkları konularda yeni bir dönüş alacak.
Kova burçları kendi için bir savaş verecek ve hayatına yeni kişilerle devam edecek, iş hayatında haklarını savunacak.
Terazi burçları eksik hissettiğini geri alacak, kuralları kendisi koyacak ve aşk hayatında yeni kişilerle tanışacak.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

6 AYLIK DURGUNLUK BİTİYOR!

Yılın son aylarında uzun zamandır yani 6 aydır bekledikleri ya da hayatında her olayda tıkanan burçlar için durgunluk bitiyor. Aşk, kariyer ve finansman açısından büyük dönüşümler meydana gelirken 24 Ekim’den sonra bazı burçlar için taşlar yerine oturacak. Yılın ilk aylarında yorucu olan dönemleri sonunda bitişe geçti. Belirli burçların adeta tahtalarını geri almaya hazırlandığını belirtiyor.

6 aylık durgunluk bitiyor! 24 Ekim’den itibaren 3 burcun hayatında taşlar yerine oturacak

Pasif kalmak, kaderine boyun eğmeyi ve hayatın zorluklarına seyirci kalmayı tamamen değiştiriyor. Artık insanlar ne istediğini iyi biliyor, tüm gücüyle hedeflerinin peşinden koşanların dönemi olarak adlandırılıyor. Tam da bu nokta da bazı burçların tekrardan hayatlarında tekrardan değerlendirmeler yapabilecekleri bir döneme giriş yapılmasına yardımcı oluyor.

6 aylık durgunluk bitiyor! 24 Ekim’den itibaren 3 burcun hayatında taşlar yerine oturacak

24 EKİM’DEN İTİBAREN 3 BURCUN HAYATINDA TAŞLAR YERİNE OTURACAK

Ekim ayının son günlerinde meydana gelecek olan bu değişim, karar alma ve yeni başlangıçları da ortaya çıkartabilir. Dikkat çekici bir zaman dilimine girildiği bu dönem de uzun zamandır çözüme kavuşmayan ya da her zaman ertelenen meseleler olarak gündeme gelecek. 24 Ekim’den sonra hayatında bazı burçlar da taşlar tekrardan yerine oturacak.

6 aylık durgunluk bitiyor! 24 Ekim’den itibaren 3 burcun hayatında taşlar yerine oturacak

BOĞA BURCU

Son altı aydır hayatında ne istediyse hep bir sorunla karşı karşıya kaldı. Bu sebeple de Boğa burçları için yeni bir değerlendirme dönemine giriş yapılıyor. Özellikle de güven duygusuna önem veren Boğa burçları iş ve para konusunda ya da uzun zaman önce yaptıkları ama hala da dönüş alamadıkları konularda yeni bir dönüş alacaklar. Yorulduğunuz kadar da rahata ereceğiniz yeni bir dönem de hayatınıza dair ne yapmak isterseniz yapabileceksiniz.

6 aylık durgunluk bitiyor! 24 Ekim’den itibaren 3 burcun hayatında taşlar yerine oturacak

KOVA BURCU

Kova burçları da artık çevresi için değil de kendi için bir savaş vermesi gerekiyor. Üstelik de sıkışmış ve yönünü kaybetmiş olan Kova burçları için ekim ayında ne yapmak istiyorsa yapabilecek. O sebeple de cesur ve yenilikçi haliyle çevresindekileri geri bırakacak hayatına yeni kişilerle devam edecek. Kalabalıklar arkasına saklanma devri bitecek. Özellikle de iş hayatında sessiz kalmayacak, haklarını savunacak büyük bir güç olduğunu hem hatırlayacak hem de hatırlatacak.

6 aylık durgunluk bitiyor! 24 Ekim’den itibaren 3 burcun hayatında taşlar yerine oturacak

TERAZİ BURCU

Ekim ayının son günlerinde güzellik ve sevgi gezegeni ’ün 25 Ekim’de retro hareketlerini bitirecek olup burcunuza geri döneceği biliniyor. Terazi burçları artık ne kadar eksik hissettiğiyse onu geri alacak. Artık kuralları kendisi koyacak. Uzun süredir beklenilen fırsatları da kendine mıknatıs gibi çekecek. Aşk hayatında derinlik ve yalınlık bir durumla yeni kişilerle tanışacak.

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ETİKETLER
#kova burcu
#venüs
#boğa burcu
#terazi burcu
#24 Ekim
#Astroloji
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