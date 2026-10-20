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Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:27

Merkür retrosu geliyor! 12 burç için kritik hafta

Ekim ayının son haftasında astroloji gündemi hareketleniyor. 24 Ekim’de başlayacak Merkür retrosu, iletişimden ilişkilere, iş hayatından maddi konulara kadar pek çok başlığı yeniden gündeme taşıyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Merkür retrosu geliyor! 12 burç için kritik hafta
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:27

Ekim ayının son günlerine yaklaşırken gökyüzündeki hareketlilik artıyor. 24 Ekim’de Akrep burcunda başlayacak , 13 Kasım’a kadar devam edecek. Astrolojik yorumlara göre bu dönem, geçmişte yarım kalan konuşmaların yeniden gündeme gelmesi ve bazı kararların gözden geçirilmesiyle öne çıkıyor. Peki, Merkür retrosu hangi burçları nasıl etkileyecek? İşte 12 burç için haftanın öne çıkan başlıkları.

HABERİN ÖZETİ

Merkür retrosu geliyor! 12 burç için kritik hafta

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
24 Ekim 2026'da Akrep burcunda başlayıp 13 Kasım'a kadar sürecek olan Merkür retrosunun burçlar üzerindeki etkileri ve öne çıkan konular açıklandı.
Merkür retrosu 24 Ekim 2026'da Akrep burcunda başlayacak ve 13 Kasım'a kadar devam edecek.
Bu dönem iletişim sorunları, geçmişten gelen konular, ertelenen kararlar ve ilişkilerdeki yanlış anlaşılmalarla ilişkilendiriliyor.
Ateş grubu burçlarından Koç maddi konuları, Aslan aile içi meseleleri, Yay ise dinlenme ve içe dönme ihtiyacını değerlendirebilir.
Toprak grubunda Boğa ilişkilerdeki yarım kalan konularla ilgilenebilir, Başak iş düzenini, Oğlak ise arkadaşlıklarını ve hedeflerini gözden geçirebilir.
Hava grubunda İkizler günlük planlarını düzenleyebilir, Terazi harcamalarını inceleyebilir, Kova ise iş hayatındaki hedeflerini değerlendirebilir.
Su grubunda Yengeç aşk hayatını, Akrep kişisel kararlarını, Balık ise eğitim ve seyahat planlarını yeniden ele alabilir.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Merkür retrosu, 24 Ekim 2026’da Akrep burcunda başlayacak ve 13 Kasım’a kadar sürecek. Astrolojik yorumlarda bu dönem; iletişim sorunları, geçmişten gelen konular ve ertelenen kararların yeniden gündeme gelmesiyle ilişkilendiriliyor. Özellikle ilişkilerde yanlış anlaşılmalara, iş hayatında planların yeniden değerlendirilmesine ve maddi konularda daha dikkatli hareket etme ihtiyacına vurgu yapılıyor.

Merkür retrosu geliyor! 12 burç için kritik hafta

ATEŞ GRUBU BURÇLARINI BU HAFTA NELER BEKLİYOR?

, ve Yay: Merkür retrosu döneminde iletişim, kişisel hedefler ve geçmişte ertelenen kararlar gündeme gelebilir. Koç burçları maddi konuları, Aslan burçları aile içindeki meseleleri, Yay burçları ise dinlenme ve içe dönme ihtiyacını değerlendirebilir. Acele kararlar yerine mevcut durumu gözden geçirmek önem kazanıyor.

Merkür retrosu geliyor! 12 burç için kritik hafta

TOPRAK GRUBU BURÇLARINI BU HAFTA NELER BEKLİYOR?

Boğa, Başak ve Oğlak: İlişkiler, günlük sorumluluklar ve gelecek planları öne çıkabilir. Boğa burçları ilişkilerde yarım kalan konularla ilgilenebilir, Başak burçları iş düzenini yeniden gözden geçirebilir. Oğlak burçları ise arkadaşlıklarını ve hedeflerini değerlendirebilir.

Merkür retrosu geliyor! 12 burç için kritik hafta

HAVA GRUBU BURÇLARINI BU HAFTA NELER BEKLİYOR?

İkizler, Terazi ve Kova: İletişim, para yönetimi ve kariyer konuları gündeme gelebilir. İkizler burçları günlük planlarını düzenleyebilir, Terazi burçları harcamalarını gözden geçirebilir. Kova burçları ise iş hayatındaki hedeflerini yeniden değerlendirebilir.

Merkür retrosu geliyor! 12 burç için kritik hafta

SU GRUBU BURÇLARINI BU HAFTA NELER BEKLİYOR?

Yengeç, Akrep ve Balık: Duygusal konular, kişisel hedefler ve gelecek planları ön plana çıkabilir. Yengeç burçları aşk hayatını, Akrep burçları kişisel kararlarını, Balık burçları ise eğitim ve seyahat planlarını yeniden değerlendirebilir.

Merkür retrosu geliyor! 12 burç için kritik hafta

Merkür retrosunun etkileri astrolojide iletişimden ilişkilere, iş hayatından kişisel kararlara kadar pek çok başlıkla ilişkilendiriliyor. 24 Ekim’de başlayacak bu dönemde 12 burcun gündeminde farklı konular öne çıkıyor. Gökyüzündeki gelişmeler yakından takip edilirken, haftanın burç yorumları da meraklılarının ilgi odağında olmaya devam ediyor.

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#aslan
#merkür retrosu
#akrep burcu
#Koç
#Yay
#Astroloji
#Mavi Kadin
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