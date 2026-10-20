Merkür retrosu geliyor! 12 burç için kritik hafta

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Ekim ayının son günlerine yaklaşırken gökyüzündeki hareketlilik artıyor. 24 Ekim’de Akrep burcunda başlayacak Merkür retrosu, 13 Kasım’a kadar devam edecek. Astrolojik yorumlara göre bu dönem, geçmişte yarım kalan konuşmaların yeniden gündeme gelmesi ve bazı kararların gözden geçirilmesiyle öne çıkıyor. Peki, Merkür retrosu hangi burçları nasıl etkileyecek? İşte 12 burç için haftanın öne çıkan başlıkları.
Merkür retrosu, 24 Ekim 2026’da Akrep burcunda başlayacak ve 13 Kasım’a kadar sürecek. Astrolojik yorumlarda bu dönem; iletişim sorunları, geçmişten gelen konular ve ertelenen kararların yeniden gündeme gelmesiyle ilişkilendiriliyor. Özellikle ilişkilerde yanlış anlaşılmalara, iş hayatında planların yeniden değerlendirilmesine ve maddi konularda daha dikkatli hareket etme ihtiyacına vurgu yapılıyor.
Koç, Aslan ve Yay: Merkür retrosu döneminde iletişim, kişisel hedefler ve geçmişte ertelenen kararlar gündeme gelebilir. Koç burçları maddi konuları, Aslan burçları aile içindeki meseleleri, Yay burçları ise dinlenme ve içe dönme ihtiyacını değerlendirebilir. Acele kararlar yerine mevcut durumu gözden geçirmek önem kazanıyor.
Boğa, Başak ve Oğlak: İlişkiler, günlük sorumluluklar ve gelecek planları öne çıkabilir. Boğa burçları ilişkilerde yarım kalan konularla ilgilenebilir, Başak burçları iş düzenini yeniden gözden geçirebilir. Oğlak burçları ise arkadaşlıklarını ve hedeflerini değerlendirebilir.
İkizler, Terazi ve Kova: İletişim, para yönetimi ve kariyer konuları gündeme gelebilir. İkizler burçları günlük planlarını düzenleyebilir, Terazi burçları harcamalarını gözden geçirebilir. Kova burçları ise iş hayatındaki hedeflerini yeniden değerlendirebilir.
Yengeç, Akrep ve Balık: Duygusal konular, kişisel hedefler ve gelecek planları ön plana çıkabilir. Yengeç burçları aşk hayatını, Akrep burçları kişisel kararlarını, Balık burçları ise eğitim ve seyahat planlarını yeniden değerlendirebilir.
Merkür retrosunun etkileri astrolojide iletişimden ilişkilere, iş hayatından kişisel kararlara kadar pek çok başlıkla ilişkilendiriliyor. 24 Ekim’de başlayacak bu dönemde 12 burcun gündeminde farklı konular öne çıkıyor. Gökyüzündeki gelişmeler yakından takip edilirken, haftanın burç yorumları da astroloji meraklılarının ilgi odağında olmaya devam ediyor.