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Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:19

Defteri tamamen kapatan 3 burç! Bir kez gözden düştün mü bittin

Bazı insanlar ilişkilerini güven üzerine kurar ve onlar için güven bir kere yıkıldı ı artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Bu astroloji dünyasında da geçerli oluyor. Güveni sarsılan burçlar, defteri tamamen kapatıp yoluna devam ediyorlar. Hatta bir kez gözden düştün mü bittin sayılıyor. Bizde sizin için defteri tamamen kapatan 3 burcu araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Defteri tamamen kapatan 3 burç! Bir kez gözden düştün mü bittin
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:19

İnsan ilişkilerinde bazı kişiler hata yapıldığında affedebiliyorken bazıları affetme konusunda oldukça katı davranabiliyor. Çünkü güven bir kere kırıldığında artık toparlamak düşünüldüğünde daha zor bir hal alıyor. Astrolojiye göre de yaşadıklarını kolay kolay unutmayan, kendilerine yapılanları uzun bir süre hatırlayan ve gerektiğinde de hayatlarından insanları bir kalemde çıkaran burçlar belli oldu. Defteri tamamen kapatan 3 burcu sizin için araştırdık. Bu burçların gözünden bir kere düştün mü bittin demek oluyor.

DEFTERİ TAMAMEN KAPATAN 3 BURÇ!

Defteri tamamen kapatan burçlar güvenleri kırıldığında, ikinci şansı her zaman verdiğinde bunu gerçekleştiriyorlar. İkili ilişkilerde güvenle yaklaşım oldukça önemliyken bazı burçlar yaşanan olumsuzlukları geride bırakıp yeni sayfa açmaya hazırken kimisi de hayatından o insanı tek hamle de çıkartıyor. Bizde sizin için hayatlarından birini çıkardıklarında geri dönüşü olmayan ve defteri tamamen kapatan 3 burcu araştırdık.

Defteri tamamen kapatan 3 burç! Bir kez gözden düştün mü bittin

Akrep Burcu: Güveni Kırıldığında Hemen Uzaklaşıyor

Akrep burçları, defteri tamamen kapatan burçlar arasında ilk oluyor. Güçlü sezgileriyle, derin duyguları ve kararlı tavırlarıyla tanınan Akrep burçları, güven konusunda oldukça dikkat eden burçlardan. Kolay kolay herkese kendi iç dünyasını açmayan Akrep burçları, birine gerçekten güvendiği zaman sarsılmaz bir bağ kurar. Diğer bir yandan bir güvenin zedelenmesi tüm dengeleri altüst edebilir.

Defteri tamamen kapatan 3 burç! Bir kez gözden düştün mü bittin

Yalan ve ihanetle karşı karşıya kalan Akrep burçları ne yaşadıysa unutması imkânsız hale geliyor. Bir süre ilişkisini sürdürse de içinde meydana gelen kırgınlıklar zamanla karşısındaki kişiye zamanla arasında aşılması güçlü mesafeleri koyuyor. Bu durum karşısında da ilişkileri kesin olarak bitirmeye kadar gidiyor.

Defteri tamamen kapatan 3 burç! Bir kez gözden düştün mü bittin

Oğlak Burcu: Sabrı Tükendiğinde Mantıkta Bitiyor

Oğlak burçları, defteri tamamen kapatan burçlardan ikincisi oluyor. Dışarıdan bakıldığında son derece anlayışlı olan Oğlak burçları, hayatlarındaki insanları değerlendirirken davranışlara oldukça önem verir. Eğer davranışlarda bir sıkıntı olursa güvenleri de biter. Sözlerden çok yapılanlara inan Oğlak burçları sabırlı görünmesinin yanı sıra her şeyi kabul ettiğini anlamına gelmiyor.

Defteri tamamen kapatan 3 burç! Bir kez gözden düştün mü bittin

Özellikle de sürekli hayal kırıklığına uğrayan Oğlak burçlarının ilişkileri de hayal kırıklığına uğramasıyla gözü hiçbir şey görmüyor. Saygı ve emek onlar için vazgeçilmez olurken hep kendisinin çabaladığı düşünmesi onları yoran bir diğer konular arasında yer alıyor. Genellikle de defteri kapatma biçiminde sessiz ve sakin olan Oğlak burçları, kararlarını da büyük ölçüde vermiş olurlar.

Defteri tamamen kapatan 3 burç! Bir kez gözden düştün mü bittin

Kova Burcu: Sınırları Aşıldı Zaman Her Şeyle Vedalaşır

Kova burçları da defteri tamamen kapatan burçlar arasında yer alarak sonuncu oluyor. Kova burçlarına bakıldığında rahat bir kişiliği olmasıyla bilinirken sorunsuz bir kişi olarak tanınır. Ancak küçük pürüzleri büyütmemesi nedeniyle kolay kolay bağlarını koparmayacak gibi görünse de hayatında çok net kırmızı çizgileri vardır. Sürekli olarak da baskı altında olduğunu hissetmesi onların özgürlüklerine kilit vuracağını sanması nedeniyle hızla uzaklaşmasına neden oluyor.

Defteri tamamen kapatan 3 burç! Bir kez gözden düştün mü bittin

BİR KEZ GÖZDEN DÜŞTÜN MÜ BİTTİN

Güven Akrep, Oğlak ve Kova burcu için oldukça önemli bir yerde durur. Çünkü Akrep güven kaybına, Oğlak tekrar eden hayal kırıklıklarına Kova burcu ise sürekli baskı altına alınmak istememesi sonucunda bir kez gözden düşüldüğünde tamamen bitmesi durumunda ortaya çıkıyor.

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#Astroloji
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