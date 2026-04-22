Hatay'da cezaevinden çıkan şahıs 3 kişiye satırla saldırdı

Hatay'da kısa süre önce cezaevinden çıkan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs önce gittiği lokantanın sahibini ardından durakta bekleyen taksiciyi ve ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşı satırla yaraladı. Yaralanan 3 kişi tedavi altına alınırken yakalanan saldırgan da tutuklandı.

Hatay'ın ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde bir lokantaya giren M.S, iddiaya göre istediği yemeğin menüde olmadığı gerekçesiyle tartıştığı işletme sahibi A.İ'yi satırla yaraladı.

DURAKTAKİ TAKSİCİYLE ATM'DEN PARA ÇEKEN VATANDAŞI DA YARALADI

Zanlı, daha sonra duraktaki arabasının yanında bekleyen taksici K.Y. ile ATM'den para çekmeye çalışan M.Ç'ye saldırdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan K.Y. taburcu edildi, lokanta sahibi A.İ'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

SABIKA KAYDI KABARIK ÇIKTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.S'nin, "uyuşturucu kullanma", "kasten ", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından sabıkasının olduğu, cezaevinden bir süre önce çıktığı ve satırla saldırdığı kişileri tanımadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAYA TANIK OLAN TAKSİCİ: KÜFÜR EDİP SALDIRDI

M.S'nin, taksici K.Y'ye saldırması bir pastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olaya tanık olan 65 yaşındaki taksici Hasan Dinç, AA muhabirine, saldırganı tanımadıklarını söyledi.

Zanlının satırlı saldırısında bileğinde sıyrık oluştuğunu dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Karşı sokaktan eli satırlı şahıs bize doğru yaklaştı. Arkadaşa "Eli satırlı geliyor adam bizi kesmesin" dedim. Gelip 'falanca yere gideceğim' dedi, biz de fiyat verdik. Konuşurken küfür ederek bana satırı salladı. Ben eğildim, satır kolumu sıyırdı. Sonra satırı yanımdaki arkadaşa salladı, o yaralandı. Ondan sonra adam kaçarak gitti. Arkadaşımızın durumu iyi, 12 dikiş atıldı. Evinde istirahat ediyor."

