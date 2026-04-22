17 yaşındaki Fatma Koçak 23 Mayıs 2014'te karnından av tüfeğiyle tek kurşunla vurulmuş halde Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunmuştu. İntihar ettiği iddia edilen Fatma Koçak, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adıyaman'daki Fatma Koçak cinayeti 12 yıl sonra nasıl aydınlatıldı? Başsavcılıktan açıklama var Adıyaman'da 2014 yılında intihar süsü verilerek işlenen cinayetin failleri olan anne ve üvey kardeş, 12 yıl sonra Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden başlatılan soruşturma sonucunda tutuklandı. 17 yaşındaki Fatma Koçak, 23 Mayıs 2014'te Adıyaman'ın Besni ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuş ve intihar ettiği iddia edilmişti. Olayla ilgili tutuklanan anne ve üvey kardeşi 1,5 yıl sonra serbest bırakılmıştı. Yargıtay, cezanın yetersiz olduğuna hükmederek yeniden yargılama kararı verdi ve dosya yeniden açıldı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda Fatma Koçak'ın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği tespit edildi. Fatma Koçak'ın, evlendikten sonra eşinden kaçarak geldiği evde annesi ve üvey kardeşiyle yaşadığı tartışma sonrası üvey kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu anlaşıldı. Anne Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay'ın sanıkların baskı, şiddet ve zorlamaları sonucu intihara sürüklendiğine dair kararı doğrultusunda işlem yapıldığını belirtti. Yargılamanın ilk duruşması 12.05.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

1.5 SENE TUTUKLU KALDIKTAN SONRA SERBEST KALDILAR

Olayın ardından 2014 yılında tutuklanan Fatma Koçak'ın anne ve üvey kardeşi 1,5 sene tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldılar. Olayın kamu davasına dönmesinin ardından Yargıtay cezanın yetersiz olduğuna hükmederek yeniden yargılama kararı verdi.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ANLAŞILINCA TEKRAR YAKALANDILAR

Yargıtay'ın kararından sonra harekete geçen Kahta Cumhuriyet Savcılığının dosyayı yeniden açması sonrası polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Fatma Koçak'ın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği tespit edildi. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucu olayın şüphelileri anne Ayşe G. ve üvey kardeşi Kadir K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

EVLENMEK İÇİN EVDEN KAÇTI

İddialara göre, babası vefat eden, annesi Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K. ile birlikte yaşayan Fatma Koçak'ın bir yakınlarının aracılığıyla tanıştığı Nevşehirli B.A.K. ile evlilik kararı aldığı, yaşı küçük olduğu için annesinin onayı ve mahkeme kararıyla 11 Mart'ta resmi nikahla B.A.K. ile evlendiği öğrenildi.

Ekiplerin araştırması sonucu, Fatma Koçak'ın evlendikten sonra Nevşehir'e gittiği ve daha sonra evlendiği eşinden kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiği tespit edildi. Eve dönen Fatma Koçak'ın yaşanan tartışmanın ardından üvey kardeşi tarafından av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan anne Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri Besni Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan süreçle ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’in, “Faili meçhul olarak nitelendirilen ve daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar yeniden incelenmektedir” yönündeki değerlendirmeleri doğrultusunda, bu nitelikteki dosyalar ile intihar/cinayet değerlenmesi önem arz eden dosyalar büyük bir hassasiyetle ele alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, Adıyaman’da 2014 yılında hayatını kaybeden Fatma Koçak’a ilişkin dosya da yeniden ve çok yönlü şekilde değerlendirilmiştir.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen süreçte; daha önce beraat kararı verilen sanıklar hakkında, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 17.12.2025 tarihli bozma kararı doğrultusunda işlem yapılmıştı. Yargıtay kararında; maktulenin kendi iradesiyle değil, sanıkların baskı, şiddet ve zorlamaları sonucu intihara sürüklendiğine, olayın intihar süsü verilerek kurgulandığına ve eylemin nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğuna işaret edilmişti.

Bu gelişmeler üzerine dosya Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/203 esas sırasına kaydedilmiş; mahkeme tarafından yapılan yeni değerlendirme neticesinde sanıklar hakkında 20.04.2026 tarihinde tutuklama kararı verilmiş ve şüpheliler yakalanarak cezaevine gönderilmiştir.

İLK DURUŞMA 12 MAYIS''TA

Yargılama sürecinin ilk duruşması 12.05.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmaması, hakikatin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."