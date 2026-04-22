Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: "Her iddia ciddiyetle ele alınmakta"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yürütülen çalışmaların devletin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdüğünü aktaran Bakan Gürlek, hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddianın ciddiyetle ele alındığını kaydetti.

"HER İDDİA CİDDİYETLE ELE ALINMAKTA"

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir.

Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; "Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı" kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

SORUŞTURMA SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Gülistan Doku dosyasını faili meçhul kalmaktan kurtaran Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, soruşturma sonrası ilk kez görüntülendi.