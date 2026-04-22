 | Baran Aksoy

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: "Her iddia ciddiyetle ele alınmakta"

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Çalışmaların titizlikle sürdüğünün altını çizen Bakan Gürlek, gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini belirtti. Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu başsavcı Ebru Cansu, soruşturma sonrası ilk kez görüntülendi.

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması:
22.04.2026
16:18
22.04.2026
16:56

Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yürütülen çalışmaların devletin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdüğünü aktaran Bakan Gürlek, hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddianın ciddiyetle ele alındığını kaydetti.

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: "Her iddia ciddiyetle ele alınmakta"

"HER İDDİA CİDDİYETLE ELE ALINMAKTA"

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir.

Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; "Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı" kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

SORUŞTURMA SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Gülistan Doku dosyasını faili meçhul kalmaktan kurtaran Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, sonrası ilk kez görüntülendi.

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: "Her iddia ciddiyetle ele alınmakta"
