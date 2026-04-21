Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Adıyaman'daki cinayette 12 yıllık sır çözüldü: İntihar değil öz anne ve üvey kardeş dehşeti

Adıyaman'da 2014 yılında karnına tek kurşun sıkılmış halde bulunan 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın ölüm sebebi belli oldu. İntihar süsü verilen genç kadının öz annesi ve üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında karnına tek kurşun sıkılmış halde bulunan ve intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki genç kadının öz annesi ve üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Adıyaman'daki cinayette 12 yıllık sır çözüldü: İntihar değil öz anne ve üvey kardeş dehşeti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki genç kadının öz annesi ve üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olayda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın karnından av tüfeğiyle tek kurşunla vurulduğu tespit edildi.
Yapılan araştırmalar sonucunda Fatma Koçak'ın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği belirlendi.
Olayın şüphelileri olan anne Ayşe G. ve üvey kardeşi Kadir K. gözaltına alındı.
Fatma Koçak'ın, Nevşehirli B.A.K. ile evlendikten sonra eşinden kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiği ve evde yaşanan tartışma sonrası vurulduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan anne ve üvey kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Adıyaman'daki cinayette 12 yıllık sır çözüldü: İntihar değil öz anne ve üvey kardeş dehşeti

ÖZ ANNE VE ÜVEY KARDEŞ KAÇAMADI

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs 2014 akşamı intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki Fatma Koçak, karnından av tüfeğiyle tek kurşunla vurulmuş halde Besni ilçesinde bulunmuştu. İntihar ettiği iddia edilen Fatma Koçak, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet savcılığının dosyayı yeniden açması sonrası polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Fatma Koçak'ın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği tespit edildi. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucu olayın şüphelileri anne Ayşe G. ve üvey kardeşi Kadir K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adıyaman'daki cinayette 12 yıllık sır çözüldü: İntihar değil öz anne ve üvey kardeş dehşeti

AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ

İddialara göre, babası vefat eden, annesi Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K. ile birlikte yaşayan Fatma Koçak'ın bir yakınlarının aracılığıyla tanıştığı Nevşehirli B.A.K. ile evlilik kararı aldığı, yaşı küçük olduğu için annesinin onayı ve mahkeme kararıyla 11 Mart'ta resmi nikahla B.A.K. ile evlendiği öğrenildi. Ekiplerin araştırması sonucu, Fatma Koçak'ın evlendikten sonra Nevşehir'e gittiği ve daha sonra evlendiği eşinden kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiği tespit edildi. Evde yaşanan tartışmanın ardından Fatma Koçak'ın av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.

Adıyaman'daki cinayette 12 yıllık sır çözüldü: İntihar değil öz anne ve üvey kardeş dehşeti

Gözaltına alınan anne Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri Besni Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

