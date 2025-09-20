Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Hatay'da kumar oynayan çok sayıda şahsa rekor para cezası uygulandı!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2 ayrı işyerinde kumar oynayan 13 şahsa 120 bin 211 TL para cezası uygulandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 17:54

’da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde sigara içilerek tüketildiği, 1 masada bulunan 11 şahsın oynadıkları tespit edildi.

Masa üzerinde 590 iskambil kağıdı ile 8 bin 400 TL para ele geçirildi. Öte yandan Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde ise, 1 masada bulunan 2 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde 52 adet iskambil kağıdı ile 8 bin 700 TL para ele geçirildi.

Kumar oynayan 13 kişiye toplam 120 bin 211 TL uygulanırken, İş yeri sahibi M.A. ile M.Ç. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
#hatay
#kumar
#alkol
#idari para cezası
#polisi
#Sigara Sektörü
#3. Sayfa
