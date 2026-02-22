Menü Kapat
 Murat Makas

Hesaplaşmak için buluştular, alacak verecek tartışması cinayete döndü

Antalya'da iki kişinin alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken polis kaçan şahıs için arama çalışması başlattı.

Antalya'da sabah 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bir olay meydana geldi. Aralarında meselesi bulunan Yakup Önal ve Yücel N. K., cadde üzerinde kıraathane olarak kullanılan bir mekanda buluştu.

Hesaplaşmak için buluştular, alacak verecek tartışması cinayete döndü

ATEŞ ETTİ, KAÇTI

Ticari taksi ile kıraathanenin bulunduğu apartmanın önüne gelen Yücel N. K., Yakup Önal ile birlikte içeri girdi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yücel N. K., üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak Yakup Önal'a ateş edip olay yerinden uzaklaştı.

Hesaplaşmak için buluştular, alacak verecek tartışması cinayete döndü

POLİS ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, adrese gelen ekipler dairenin mutfak kısmında Yakup Önal'ı kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hesaplaşmak için buluştular, alacak verecek tartışması cinayete döndü

Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Önal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay sonrası kaçan Yücel N. K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

