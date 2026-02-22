Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul'da kan donduran cinayet! Karısını sokak ortasında katletti

İstanbul Çatalca’da 42 yaşındaki Gülten Ürkmez, eşi tarafından otobüs durağında beklerken silahla vurularak katledildi. Cani koca cinayetin ardından saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

İstanbul 'da korkunç bir olay yaşandı. Sürekli aldığı öne sürülen S.Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden çıktı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da kan donduran cinayet! Karısını sokak ortasında katletti

İstanbul Çatalca'da, alkol aldığı öne sürülen S.Ü. adlı kişi, eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden çıktı ve 3 gün sonra otobüs durağında gördüğü eşini silahla vurarak öldürdü.
S.Ü. eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden çıktı.
S.Ü., 3 gün sonra eşini otobüs durağında görerek silahla peş peşe tetiğe bastı.
Başından vurulan Gülten Ürkmez olay yerinde hayatını kaybetti.
Cinayetin ardından kaçan S.Ü. saklandığı evde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gülten Ürkmez'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve bugün Çatalca'da toprağa verilecek.
3 gün sonra eşini otobüs durağında gören S.Ü., silahını çekerek peş peşe tetiğe bastı. Başından vurulan Gülten Ürkmez, kanlar içinde yere yığıldı.

İstanbul'da kan donduran cinayet! Karısını sokak ortasında katletti

KATİL KOCA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken cinayetin ardından kaçan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

İstanbul'da kan donduran cinayet! Karısını sokak ortasında katletti

Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gülten Ürkmez'in bugün Çatalca'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

