İstanbul'da kan donduran cinayet! Karısını sokak ortasında katletti

İstanbul Çatalca'da korkunç bir olay yaşandı. Sürekli alkol aldığı öne sürülen S.Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden çıktı.
3 gün sonra eşini otobüs durağında gören S.Ü., silahını çekerek peş peşe tetiğe bastı. Başından vurulan Gülten Ürkmez, kanlar içinde yere yığıldı.
Kadın olay yerinde hayatını kaybederken cinayetin ardından kaçan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.
Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gülten Ürkmez'in bugün Çatalca'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.