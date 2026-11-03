Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Halkalı-Edirne Kapıkule Hızlı Tren hattının geçeceği yerler ve çeşitli arazilerin alım satım süreçlerinde rüşvet istihbaratı alınmasının ardından harekete geçti.

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HABERİN ÖZETİ Hızlı tren güzergahında rüşvet ağına darbe: Eski tapu müdürü de dahil 7 şüpheli tutuklandı Edirne'de hızlı tren hattının geçeceği yerler ve çeşitli arazilerin alım satım süreçlerindeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında Tapu Müdürü İ.K.'nin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İstanbul Halkalı-Edirne Kapıkule Hızlı Tren hattı güzergahı ve çeşitli arazilerin alım satım süreçlerindeki rüşvet istihbaratı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında eski Havsa Tapu Müdürü İ.K., bazı tapu memurları ve emlakçıların bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Havsa ve Uzunköprü İlçe Tapu Müdürlüklerini kapsayan iddialar üzerine adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAPU MEMURLARI VE EMLAKÇILARIN OLDUĞU 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Havsa ilçesinde görev yaparken başka bir ile atanan Tapu Müdürü İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçıların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Havsa ve Uzunköprü İlçe Tapu Müdürlüklerini kapsayan süreçteki iddialarla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında Tapu Müdürü İ.K., memurlar ve emlakçıların da yer aldığı 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.