TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:07

Hızlı tren güzergahında rüşvet ağına darbe: Eski tapu müdürü de dahil 7 şüpheli tutuklandı

Edirne'de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı güzergâhı dahil çeşitli arazilerin alım satımında rüşvet iddialarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında eski Havsa Tapu Müdürü ve emlakçıların da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:07

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Halkalı-Edirne Kapıkule Hızlı Tren hattının geçeceği yerler ve çeşitli arazilerin alım satım süreçlerinde rüşvet istihbaratı alınmasının ardından harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ

Hızlı tren güzergahında rüşvet ağına darbe: Eski tapu müdürü de dahil 7 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Edirne'de hızlı tren hattının geçeceği yerler ve çeşitli arazilerin alım satım süreçlerindeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında Tapu Müdürü İ.K.'nin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
İstanbul Halkalı-Edirne Kapıkule Hızlı Tren hattı güzergahı ve çeşitli arazilerin alım satım süreçlerindeki rüşvet istihbaratı üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında eski Havsa Tapu Müdürü İ.K., bazı tapu memurları ve emlakçıların bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Havsa ve Uzunköprü İlçe Tapu Müdürlüklerini kapsayan iddialar üzerine adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Hızlı tren güzergahında rüşvet ağına darbe: Eski tapu müdürü de dahil 7 şüpheli tutuklandı

TAPU MEMURLARI VE EMLAKÇILARIN OLDUĞU 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Havsa ilçesinde görev yaparken başka bir ile atanan Tapu Müdürü İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçıların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Havsa ve Uzunköprü İlçe Tapu Müdürlüklerini kapsayan süreçteki iddialarla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında Tapu Müdürü İ.K., memurlar ve emlakçıların da yer aldığı 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şile Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk davasında 4’üncü gün: Sanık ifadelerinde "Haluk Levent" detayı
Ağaç A.Ş. ihale ve rüşvet davasında eski müdürden şok itiraflar: Genel müdür Ali Sukas ihalelerden yüzde aldı, odasına dolu giren çantalar boş çıktı!
ETİKETLER
#Havsa
#Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Edirne İl Emniyet Müdürlüğü
#İstanbul Halkalı-edirne Kapıkule Hızlı Tren Hattı
#Edirne Adliyesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.