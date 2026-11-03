Hızlı tren güzergahında rüşvet ağına darbe: Eski tapu müdürü de dahil 7 şüpheli tutuklandı

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Halkalı-Edirne Kapıkule Hızlı Tren hattının geçeceği yerler ve çeşitli arazilerin alım satım süreçlerinde rüşvet istihbaratı alınmasının ardından harekete geçti.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Havsa ilçesinde görev yaparken başka bir ile atanan Tapu Müdürü İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçıların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Havsa ve Uzunköprü İlçe Tapu Müdürlüklerini kapsayan süreçteki iddialarla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında Tapu Müdürü İ.K., memurlar ve emlakçıların da yer aldığı 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.