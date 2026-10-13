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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:08

Ağaç A.Ş. ihale ve rüşvet davasında eski müdürden şok itiraflar: Genel müdür Ali Sukas ihalelerden yüzde aldı, odasına dolu giren çantalar boş çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç A.Ş.’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasından yeni gelişmeler yaşanıyor. Eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat, mahkeme huzurunda verdiği ek savunmasında dönemin Genel Müdürü Ali Sukas’a yönelik çarpıcı iddialar ortaya attı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Ağaç A.Ş. ihale ve rüşvet davasında eski müdürden şok itiraflar: Genel müdür Ali Sukas ihalelerden yüzde aldı, odasına dolu giren çantalar boş çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:08

iştiraklerinden Ağaç A.Ş.’ye yönelik yürütülen ve rüşvet soruşturması kapsamında yargılanan eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat, mahkeme huzurunda verdiği ek savunmasında dönemin Genel Müdürü Ali Sukas’a yönelik çarpıcı iddia ve itiraflarda bulundu.

Ağaç A.Ş. ihale ve rüşvet davasında eski müdürden şok itiraflar: Genel müdür Ali Sukas ihalelerden yüzde aldı, odasına dolu giren çantalar boş çıktı!

Polat, ihalelerin önceden belirlenen firmalara adrese teslim verildiğini, kırım oranlarının perde arkasında Genel Müdür tarafından kararlaştırıldığını ve tedarikçilerden %10’a varan komisyonlar alındığını öne sürdü.  

“İHALELER VE KIRIM ORANLARI GENEL MÜDÜRÜN ODASINDA BELİRLENDİ”

Görev yaptığı döneme ilişkin işleyişi anlatan Ümit Polat, ihaleye çıkılmadan önce işi alacak firmaların ve yapılacak tenzilatın (kırım oranı) bizzat Ali Sukas tarafından karara bağlandığını belirtti:

Genel müdür yapılacak işe yönelik yüzde 8 kırım dedikten sonra reelde yüzde 15’le yapıp yüzde 7’yi de kendi istemektedir. Firma ile anlaşma sağlandıktan sonra oran bize bildirilirdi. Zaten işi alacak firma süreci önceden bildiği için diğer firmalara danışıklı olarak yüksek teklifler verdirilirdi.

Ağaç A.Ş. ihale ve rüşvet davasında eski müdürden şok itiraflar: Genel müdür Ali Sukas ihalelerden yüzde aldı, odasına dolu giren çantalar boş çıktı!

Polat, onaylı tedarikçi havuzunun liyakatle değil, menfaat ilişkileriyle şekillendiğini, Ali Sukas’ın göreve gelmesiyle birlikte kendisine yakın isimlerin yakınları üzerine şirketler açtırarak Ağaç A.Ş.’den peş peşe ihale aldığını iddia etti.

“DOLU ÇANTALARLA GİRİP BOŞ ÇIKTILAR: İŞ HACMİNİN YÜZDE 10’U İSTENDİ”

Tedarikçilerin çaresiz kalarak kendi odasında dert yandığını ifade eden eski müdür, para trafiğini şu sözlerle anlattı:

Benim bildiğim, tedarikçilerin Ali Sukas’tan randevu beklerken odama gelip anlattıklarına ve ellerinde çanta ya da poşetle Ali Sukas’ın odasına girip oradan boş çıkmalarına dayanmaktadır. Birçok tedarikçi, aldıkları işlerin bedelinin yaklaşık yüzde 10’unu Ali Sukas’a vermek zorunda kaldıklarını bana anlattı. 2024 yılı başlarında Ali Sukas önüme bir liste koyarak bu firmalardan para isteneceğini bizzat ifade etti.

Ağaç A.Ş. ihale ve rüşvet davasında eski müdürden şok itiraflar: Genel müdür Ali Sukas ihalelerden yüzde aldı, odasına dolu giren çantalar boş çıktı!

“KALİTESİZ MALLAR KABUL EDİLDİ, SİSTEME KARŞI ÇIKTIĞIM İÇİN GÖREVDEN ALINDIM”

Ali Sukas’ın sadece ihalelere değil, sahaya giren ürünlerin kalitesine de müdahale ettiğini öne süren Polat; 3. sınıf ağaçların 2. sınıf fiyattan kabul ettirildiğini ve belirli firmalara haksız kazanç sağlandığını kaydetti. Haksız uygulamalara ve kamu zararına imza atmaktan kaçındığını belirten Polat:

Ben sisteme karşı koyduğum, usulsüzlüklere imza atmadığım için mobbinge maruz kaldım, emekliliğe zorlandım ve nihayetinde görevden alındım. Henüz hakkımda bir işlem yokken savcılığa giderek bildiğim her şeyi anlattım; iftiraların hedefi haline getirildim.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİN YÜZLEŞME

Duruşma sırasında Ali Sukas ile Ümit Polat arasında sert tartışmalar yaşandı. Sukas’ın, Polat’ın iddialarına "Yalan ve iftira dinliyoruz" diyerek yönelttiği sorulara Polat, soruların manipülatif olduğunu savunarak cevap vermeyi reddetti.  

Mahkeme heyetine hiçbir rüşvet ve haksız kazanç ilişkisi içinde bulunmadığını, MASAK ve banka kayıtlarının da bunu doğruladığını söyleyen eski müdür, beraatini ve tahliyesini talep etti.

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ETİKETLER
#yolsuzluk
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Ümit Polat
#Ali Sukas
#Ağaç A.ş.
#Gündem
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