TGRT Haber
 Yasin Aşan

İETT otobüsleri çarpıştı! Ataşehir'deki kazada 1 yaralı var

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan bir başka İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İETT otobüslerinin karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Örnek Mahallesi'nde Şehit Cahar Dudayev Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki İETT otobüsü seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle, aynı istikamette ilerleyen M.E.A. idaresindeki diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı.

İETT otobüsleri çarpıştı! Ataşehir'deki kazada 1 yaralı var

Çarpmanın etkisiyle öndeki otobüsün arka kısmında oturan B.D., belinden yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsleri çarpıştı! Ataşehir'deki kazada 1 yaralı var

Kaza nedeniyle caddede her iki yönlü olarak uzun süreli trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#istanbul
#trafik kazası
#ataşehir
#iett
#Örnek Mahallesi
#3. Sayfa
