İETT otobüsleri çarpıştı! Ataşehir'deki kazada 1 yaralı var

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İETT otobüslerinin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Örnek Mahallesi'nde Şehit Cahar Dudayev Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki İETT otobüsü seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle, aynı istikamette ilerleyen M.E.A. idaresindeki diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öndeki otobüsün arka kısmında oturan B.D., belinden yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede her iki yönlü olarak uzun süreli trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.