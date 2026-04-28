İlkadım ilçesinde olta ile balık tutan 70 yaşındaki M.K.A.'nın yanına giden 19 yaşındaki Umutcan B., "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek sataştı. Şüpheli şahıs, ardından yaşlı adamı darp ederek montunu, ehliyetini, banka kartını ve Samkart'ını gasp etti. Ayrıca yaşlı adamın bisikletini de denize attı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 'İki saattir balık tutamadın' bahanesiyle sataştı! Yaşlı adamı darbedip nesi varsa çaldı Samsun'da olta ile balık tutan 70 yaşındaki bir adamı darp edip eşyalarını gasp eden 19 yaşındaki Umutcan B., yargılandığı davada toplam 12 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı. 19 yaşındaki Umutcan B., 70 yaşındaki M.K.A.'nın balık tutarken yanına giderek sataştı ve ardından darp ederek montunu, ehliyetini, banka kartını ve Samkart'ını gasp etti. Gasp edilen bisiklet denize atıldı. Şüpheli Umutcan B., adliyede taşkınlık yapınca gözaltına alındı ve üzerinde gasp edilen eşyalar çıktı. Tutuklanan Umutcan B. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, Umutcan B.'yi kasten yaralama ve yağma suçlarından toplam 12 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi.

ŞÜPHELİ ADLİYEDE OLAY ÇIKARINCA GÖZALTINA ALINDI

Hem darp hem de gasp edilen M.K.A., Gazi Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. "Kamu malına zarar vermek" suçundan ifadesi olduğunu ileri sürerek olay günü öğlen saatlerinde Samsun Adliyesine giden Umutcan B. ise aniden duvarları ve panoları yumruklayarak taşkınlık yapınca, adliye polisi tarafından gözaltına alındı.

ÜZERİNDE YAŞLI ADAMDAN GASP ETTİKLERİ ÇIKTI

Üzerinde M.K.A.'ya ait gasp edilen mont, ehliyet, banka kartı ve Samkart çıkan Umutcan B., ehliyet ve banka kartının amcasına ait olduğunu iddia etse de polisi inandıramadı.

Savcının talimatıyla Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen Umutcan B.'nin polis merkezinde gasp olayının aranan şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs "gasp, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından 2 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

12 YIL 6 AY 11 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Umutcan B. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 16 Nisan'daki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilen Umutcan B.'nin bugün yargılanması sona erdi. Umutcan B., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, mala zarar verme suçundan müşteki şikayetçi olmadığı için davanın düşmesine karar verirken, Umutcan B.'nin, kasten yaralama suçundan 1 yıl 18 ay 12 gün ve yağma suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi.