Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

'İki saattir balık tutamadın' bahanesiyle sataştı! Yaşlı adamı darbedip nesi varsa çaldı

Samsun'da bir şahıs, sahilde olta ile balık tutan adama önce balık tutamadığı gerekçesiyle sataştı. Ardından, yaşlı adamı darp edip montunu, ehliyetini, banka kartı ile ulaşım kartını alıp kaçtı. Kısa süre içinde yakalanan şüpheli, yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 17:29

İlkadım ilçesinde olta ile balık tutan 70 yaşındaki M.K.A.'nın yanına giden 19 yaşındaki Umutcan B., "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek sataştı. Şüpheli şahıs, ardından yaşlı adamı darp ederek montunu, ehliyetini, banka kartını ve Samkart'ını etti. Ayrıca yaşlı adamın bisikletini de denize attı.

'İki saattir balık tutamadın' bahanesiyle sataştı! Yaşlı adamı darbedip nesi varsa çaldı

Samsun'da olta ile balık tutan 70 yaşındaki bir adamı darp edip eşyalarını gasp eden 19 yaşındaki Umutcan B., yargılandığı davada toplam 12 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.
19 yaşındaki Umutcan B., 70 yaşındaki M.K.A.'nın balık tutarken yanına giderek sataştı ve ardından darp ederek montunu, ehliyetini, banka kartını ve Samkart'ını gasp etti.
Gasp edilen bisiklet denize atıldı.
Şüpheli Umutcan B., adliyede taşkınlık yapınca gözaltına alındı ve üzerinde gasp edilen eşyalar çıktı.
Tutuklanan Umutcan B. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Mahkeme, Umutcan B.'yi kasten yaralama ve yağma suçlarından toplam 12 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi.
ŞÜPHELİ ADLİYEDE OLAY ÇIKARINCA GÖZALTINA ALINDI

Hem darp hem de gasp edilen M.K.A., Gazi Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. "Kamu malına zarar vermek" suçundan ifadesi olduğunu ileri sürerek olay günü öğlen saatlerinde Samsun Adliyesine giden Umutcan B. ise aniden duvarları ve panoları yumruklayarak taşkınlık yapınca, adliye polisi tarafından gözaltına alındı.

ÜZERİNDE YAŞLI ADAMDAN GASP ETTİKLERİ ÇIKTI

Üzerinde M.K.A.'ya ait gasp edilen mont, ehliyet, banka kartı ve Samkart çıkan Umutcan B., ehliyet ve banka kartının amcasına ait olduğunu iddia etse de polisi inandıramadı.

Savcının talimatıyla Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen Umutcan B.'nin polis merkezinde gasp olayının aranan şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs "gasp, ve mala zarar verme" suçlarından 2 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

12 YIL 6 AY 11 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Umutcan B. hakkında Samsun 4. Ağır Mahkemesinde dava açıldı. 16 Nisan'daki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilen Umutcan B.'nin bugün yargılanması sona erdi. Umutcan B., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, mala zarar verme suçundan müşteki şikayetçi olmadığı için davanın düşmesine karar verirken, Umutcan B.'nin, kasten yaralama suçundan 1 yıl 18 ay 12 gün ve suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi.

ETİKETLER
#ceza
#gasp
#yağma
#kasten yaralama
#Samsun Adliyesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.