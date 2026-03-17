TÜMÜTümü
Görüntüler kan dondurdu! Taksiciyi başından vurdu, gasp ettiği araçta uyuşturucu kullandı

İzmir'in Konak ilçesinde 24 yaşındaki cani Doğuş Meşe, taksi şoförü Deniz Örer'i aracının içinde tabancayla vurarak katletti. Kan donduran cinayete ilişkin dehşete düşüren görüntüler ve detaylar gün yüzüne çıktı. Olayın ardından taksiyi gasp eden şüphelinin, araç içerisinde arkadaşıyla uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Ayrıca cinayetin ücret tartışması yüzünden yaşanmadığı da ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 11:49

İzmir'in Konak ilçesinde 9 Mart gecesi saat 22.18 civarında yaşanan olayda; taksiye binen 24 yaşındaki Doğuş Meşe, şoför Deniz Örer’e (52) bir ay önce ayrıldığı iş yerine gidip valizlerini alacağını söyledi. Saat 22.20’de araçtan inen şüpheli, ücretin ne kadar olduğunu sordu.

Şoförün “700 TL civarı tutar” demesi üzerine aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadı. Doğuş Meşe, yanında getirdiği tabancayı çıkararak açık camdan Deniz Örer’in başına bir el ateş etti. Bilincini kaybeden şoförü araçtan indirip yola atan şüpheli, direksiyona geçerek taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

GASP ETTİĞİ TAKSİDE UYUŞTURUCU KULLANDI

Cinayetin hemen ardından saat 22.25’te bir kadını arayıp yanına çağıran Doğuş Meşe, gasp ettiği taksinin babasına ait olduğunu söyledi. F.A. isimli kadına sentetik ecza veren şüpheli, daha sonra farklı adreslere giderek metamfetamin ve esrar satın aldı.

TAKSİCİYİ VURDUM, MORALİM BOZUK”

İkili, öldürülen şoförün kanının bulunduğu takside yaklaşık bir saat boyunca uyuşturucu kullandı. Kadını bıraktıktan sonra saat 23.30 civarında ablası ve annesini telefonla arayan şüpheli, “Taksiciyi vurdum, moralim bozuk” diyerek itirafta bulundu.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ SAYESİNDE YAKALANDI

Deniz Örer’in gece 02.00’ye kadar eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, araç takip sisteminden taksinin konumunu kontrol etti. Direksiyondaki kişinin eşkali uymayınca durum polise bildirildi. Kamera kayıtlarını geriye dönük inceleyen ekipler, cinayetin işlendiği yeri tespit etti. Polis, taksiyle evine giden zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kan donduran olayın tüm detayları gün yüzüne çıktı. Hazırlanan iddianamede, sanık Doğuş Meşe'nin Basmane semtinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon atölyesinde işçi olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı. Olayda kullandığı ateşli silahı eylemden yaklaşık 30 gün önce temin eden şüphelinin, suç aletini iş yerine yakın bir konumdaki elektrik trafosunun civarına sakladığı belirlendi. Zanlının, günlük hayatında işe gidiş gelişlerini ise toplu taşıma araçlarıyla gerçekleştirdiği kaydedildi. 9 Mart tarihinde yaşanan olay öncesinde, sakladığı tabancayı yanına alarak ikametine götürmeyi planlayan Meşe'nin, yakalanma korkusuyla toplu ulaşımdan vazgeçtiği ve bu nedenle taksi kullanmaya karar verdiği ifade edildi. Saat 22.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde Deniz Örer idaresindeki taksiye binen zanlının, Karşıyaka'ya gitmek istediğini söylediği ancak kısa süre sonra "Valizimi almam gerekiyor" diyerek şoförü silahı gizlediği 50 metre mesafedeki ara sokağa yönlendirdiği aktarıldı. Şüphelinin yönlendirmesiyle ulaşılan 1307 Sokak'ta aracın durdurulduğu, Meşe'nin "Eşyalarımı alıp hemen döneceğim" diyerek taksiden indiği belirtildi. Gizlediği yerden silahını alan zanlının, tekrar aracın yanına gelerek maktul Deniz Örer'in doğrudan kafa bölgesini hedef alıp tetiği çektiği iddianameye yansıdı. Talihsiz taksicinin olay yerinde hayatını kaybettiğinin vurgulandığı iddianamede, soğukkanlı katilin cansız bedeni araçtan indirip sokağa terk ettiği, ardından gasp ettiği ticari taksiyle olay mahallinden hızla uzaklaştığı bildirildi. Zanlının sorgusunda ileri sürdüğü "Bana küfrettiği için vurdum" savunmasının, suçtan kurtulmaya veya ceza indirimi almaya yönelik olduğu değerlendirildi. İddianamede, maktul Örer'in küfretmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, katil zanlısı Meşe'nin gasp ettiği taksiye F.A. isimli şahsı da bindirdiği ve araç içerisinde birlikte uyuşturucu madde kullandıkları bilgisi de dosyada yer aldı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık Doğuş Meşe hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıla kadar hapis ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (ruhsatsız silah)' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

