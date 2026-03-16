Esnaf kavgasında kurşunlar havada uçuştu! 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren M.O. (41) ile market işletmecisi Mustafa Deveci (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

M.O. yanındaki silahla, Mustafa Deveci (22) ve akrabaları Şevket D. (24) ile Mustafa D.'ye (51) kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybederken, diğer iki yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER SALDIRGANIN PEŞİNDE

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli M.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.