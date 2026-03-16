3. Sayfa

Editor
 Yasin Aşan

Babasını ve abisini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Sivas'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen bir olayda 15 yaşındaki U.B.Y., yaşadıkları tartışmanın ardından babası S.Y. ve abisi M.Y.'yi öldürmüş, babaannesi N.Y.'yi ise yaralamıştı. Şiddet gördüğü için cinayeti işlediğini itiraf eden 15 yaşındaki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kan donduran bir olay meydana gelmişti. Evde çıkan tartışma sonrası silah sesleri yükselmiş ve olayda baba S.Y. ile oğlu M.Y. hayatını kaybetmiş, babaanne N.Y. ise omzundan yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından ailenin en küçük çocuğu 15 yaşındaki U.B.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN CİNAYETİ İŞLEMİŞ

15 yaşiındaki cinayet şüphelisi U.B.Y., sorgusu ve işlemlerin ardından Sivas Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Babasını ve abisini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde şiddet gördüğü için tüfekle cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi. Anne ve babasının ayrı olduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

