Avusturya'da Türk aileye iğrenç saldırı! Evlerinin önüne domuz kafası bırakıldı

Avusturya'nın Tirol eyaletinde yaşayan bir Türk aile, iğrenç bir saldırıya uğradı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından ailenin evinin önüne domuz kafası ve kapı kenarına ramazan ayı ile aileye yönelik hakaret içeren bir yazı bırakıldı. Aile, saldırının failinin bulunması için şikayette bulundu.

Avusturya'da Türk aileye iğrenç saldırı! Evlerinin önüne domuz kafası bırakıldı
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 18:51

Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Hall in Tirol kasabasında yaşayan bir Türk ailenin başına korkunç bir olay geldi. Aile, 12 Mart sabahı ırkçı ve Müslüman karşıtı bir saldırının hedefi oldu.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, ailenin evinin önüne domuz kafası ve kapı kenarına ramazan ayı ile aileye yönelik hakaret içeren bir yazı bıraktı. Aile, saldırının failinin bulunması için şikayette bulundu.

Avusturya'da Türk aileye iğrenç saldırı! Evlerinin önüne domuz kafası bırakıldı

"ARTIK CANIMIZDAN ŞÜPHE ETMEYE BAŞLADIK"

Saldırının hedefi olan aileden A.S. yaşadıklarını anlattı. A.S, eşinin sahur sonrası işe gitmek üzere kapıyı açtığını ve domuz kafasını görür görmez çığlık attığını aktardı.

Avusturya'da Türk aileye iğrenç saldırı! Evlerinin önüne domuz kafası bırakıldı

Olaydan sonra ailecek tedirgin olduklarını ve özellikle çocukların korkmaya başladığını anlatan A.S, "Artık çocuklar da korkmaya başladı. Dış kapının lambası yandığında çocuklar doğrudan oraya bakıyor ve çok tedirgin oluyorlar." dedi.

A.S, işe giderken çocuklarını yalnız bırakmaktan da korktuğunu dile getirerek, "Artık canımızdan şüphe etmeye başladık." diye konuştu.

Polisin konuyla yeterince ilgilenmediğini düşünen A.S, güvenlik için kamera takılmasını istediklerini, ancak polisin bunun yasak olduğunu bildirdiğini ifade etti.

