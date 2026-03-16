Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çin'de 'robot okulları' açıldı: İnsansı robotlar burada eğitilecek

Çin, yapay zeka destekli insansı robotları gösteri amaçlı kullanmaktan çıkarıp gerçek dünya görevlerine hazırlamak amacıyla ülke çapında özel eğitim merkezleri kuruyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 17:39

Çin, insansı robotları vitrinlerden indirip pratik ve gerçek dünya rollerine entegre etme çabalarını hızlandırdı. Global Times tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni nesil robotik teknolojilerini ticarileştirmek amacıyla çeşitli görevler için robotları eğiten özel okullar faaliyete geçti.

Geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen Bahar Festivali galasında sergilenen teknolojilerin ardından; Anhui, Zhejiang ve Shandong gibi eyaletler art arda eğitim merkezleri kurmaya başladı. Halihazırda Shandong'da yer alan bir merkezde, onlarca robota tepsi taşıma, kıyafet katlama ve raflardan su alma gibi temel yetenekler kazandırılıyor.

Çin'de 'robot okulları' açıldı: İnsansı robotlar burada eğitilecek

ROBOT EĞİTİMİ, KLASİK YAPAY ZEKADAN TAMAMEN FARKLI

Interesting Engineering'in haberine göre, makineleri eğitmek, diğer alanlarına kıyasla çok daha karmaşık verilere ihtiyaç duyuyor. Geleneksel modelleri eğitmek için kullanılan metin veya görüntülerin aksine, insansı robotların ihtiyaç duyduğu veriler internetten elde edilemiyor. Gerekli bilgilerin doğrudan makinelerle etkileşime girilerek üretilmesi şart.

Sistemlerin öğrenmesi gereken veriler arasında eklem hareketleri, hız, dönüş, görsel girdi, dokunma, basınç ve kuvvet gibi çok sayıda detaylı parametre yer alıyor.

Çin, bahsedilen zorlu süreci desteklemek amacıyla geçtiğimiz yılın sonuna kadar devlet destekli 40'tan fazla veri toplama merkezi kurdu. Tesislerin 24'ü an itibarıyla aktif olarak çalışıyor.

Binlerce metrekarelik devasa ofis benzeri alanlarda, insan operatörler makinelerle yan yana basit işlemleri defalarca tekrarlıyor. Böylelikle temel fiziksel eylemlere dair ayrıntılı veriler oluşturulup kaydediliyor.

Çin'de 'robot okulları' açıldı: İnsansı robotlar burada eğitilecek

"GERÇEK SENARYOLAR OLMADAN TEKNOLOJİ İLERLEYEMEZ"

Deep Robotics CTO'su ve kurucu ortağı Li Chao, yaşanan gelişmeleri şu sözlerle değerlendiriyor:

"Robotları gerçek durumlarda eğitmediğiniz sürece teknolojiyi gerçekten ileriye taşıyamazsınız. Hükümetin benimsemeyi teşvik eden politikaları sayesinde fiili dağıtımları deneyebiliyor ve yeni kullanım durumları keşfedebiliyoruz. Yurt dışında en çok kıskanılan kısım tam olarak böyle ilerliyor."

Çin'de 'robot okulları' açıldı: İnsansı robotlar burada eğitilecek

Eğitim merkezleri, robotik şirketleri için şimdiden somut gelirler oluşturmaya başladı. Jiangxi, Guangxi ve Sichuan'daki üç veri toplama merkezi, Çinli UBTECH Robotics şirketine 566 milyon yuan değerinde satış geliri sağladı.

Geliştirilen sistemlerin, ilk etapta birçok görevin basit ve tekrarlayıcı olduğu otomobil fabrikaları gibi üretim endüstrilerinde ve lojistik sektöründe kullanıma sunulması bekleniyor.

