Meta, uzun zamandır içerik üreticileri tarafından talep edilen tıklanabilir bağlantı özelliğini Instagram gönderilerinde test ediyor. Şimdilik yalnızca Meta Verified abonelerini kapsayan yenilikle alakalı Engadget sitesine konuşan Meta yetkilileri, test sürecini doğruladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Instagram kullanıcılarını sevindirecek adım: Gönderilere tıklanabilir bağlantı ekleniyor Meta, Instagram gönderilerinde tıklanabilir bağlantı özelliğini Meta Verified aboneleri için test etmeye başladı. Meta yetkilileri Engadget'e test sürecini doğruladı. Test aşaması Andrea Valeria adlı bir blog yazarının paylaşımıyla ortaya çıktı. Test grubundaki kullanıcılara ayda 10 bağlantı paylaşma hakkı tanınıyor. Bağlantı şu an için Instagram'ın mobil uygulamasında aktifken web sürümünde tıklanabilir görünmüyor.

Uygulamanın kaç kişiye açık olduğuna veya ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağına dair ayrıntı verilmedi. Test aşaması ise Andrea Valeria adlı bir blog yazarının paylaşımıyla ortaya çıktı. Valeria, Instagram gönderisine eklediği tıklanabilir Substack bağlantısının ekran görüntülerini takipçileriyle yayınladı.

Uygulama içi bildirimlere göre, test grubundaki kullanıcılara ayda 10 bağlantı paylaşma hakkı tanınıyor. Özelliğin şu an için belirli sınırlamalarla çalıştığı görülüyor. Valeria'nın paylaşımındaki bağlantı, Instagram'ın mobil uygulamasında aktifken, platformun web sürümünde tıklanabilir formda görünmüyor.