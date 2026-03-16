Editor
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram kullanıcılarını sevindirecek adım: Gönderilere tıklanabilir bağlantı ekleniyor

Meta, Instagram gönderilerinin açıklamalarına tıklanabilir bağlantı ekleme özelliğini test etmeye başladı. Şimdilik sadece Meta Verified abonelerine sunulan yenilik, kullanıcılara ayda en fazla 10 tıklanabilir bağlantı hakkı veriyor.

Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 16:31

Meta, uzun zamandır içerik üreticileri tarafından talep edilen tıklanabilir bağlantı özelliğini Instagram gönderilerinde test ediyor. Şimdilik yalnızca abonelerini kapsayan yenilikle alakalı Engadget sitesine konuşan Meta yetkilileri, test sürecini doğruladı.

Meta, Instagram gönderilerinde tıklanabilir bağlantı özelliğini Meta Verified aboneleri için test etmeye başladı.
Meta yetkilileri Engadget'e test sürecini doğruladı.
Test aşaması Andrea Valeria adlı bir blog yazarının paylaşımıyla ortaya çıktı.
Test grubundaki kullanıcılara ayda 10 bağlantı paylaşma hakkı tanınıyor.
Bağlantı şu an için Instagram'ın mobil uygulamasında aktifken web sürümünde tıklanabilir görünmüyor.
Uygulamanın kaç kişiye açık olduğuna veya ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağına dair ayrıntı verilmedi. Test aşaması ise Andrea Valeria adlı bir blog yazarının paylaşımıyla ortaya çıktı. Valeria, Instagram gönderisine eklediği tıklanabilir Substack bağlantısının ekran görüntülerini takipçileriyle yayınladı.

Uygulama içi bildirimlere göre, test grubundaki kullanıcılara ayda 10 bağlantı paylaşma hakkı tanınıyor. Özelliğin şu an için belirli sınırlamalarla çalıştığı görülüyor. Valeria'nın paylaşımındaki bağlantı, Instagram'ın mobil uygulamasında aktifken, platformun web sürümünde tıklanabilir formda görünmüyor.

