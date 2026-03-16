Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Deniz tabanındaki atıkları dron ve robotlar temizleyecek

Avrupa Birliği destekli SeaClear2.0 projesi, okyanus tabanındaki kirliliği temizlemek için yapay zeka destekli dronlar ile robotları kullanıyor. İnsansız araçlar, atıkları dalgıçlara ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde yüzeye çıkarabilecek.

Deniz tabanındaki atıkları dron ve robotlar temizleyecek
Murat Makas
16.03.2026
saat ikonu 15:46
16.03.2026
saat ikonu 15:49

Avrupa sularını kirleten atıkları temizlemek amacıyla yürütülen denemeler kapsamında, ağır yük kaldırabilen robotlar devreye alınıyor. SeaClear2.0 ile öncülü SeaClear projelerinin arkasındaki bilim insanları ve şirketler, okyanus dibindeki çöpleri bağımsız olarak tespit edebilen devasa bir drone filosu geliştirdi.

Avrupa sularını kirleten deniz dibi atıklarını temizlemek amacıyla, yapay zeka ile donatılmış ve bağımsız olarak çöp tespit edebilen ağır yük kaldırabilen robotlar devreye alınıyor.
SeaClear2.0 projesi kapsamında geliştirilen drone filosu, okyanus dibindeki çöpleri bağımsız olarak tespit edebiliyor.
Yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilen otonom robotlar, şişe, lastik gibi kalıntıları tanıyabiliyor ve deniz canlılarını atıklardan ayırt edebiliyor.
Bu girişim, 2030 yılına kadar denizlerdeki çöp miktarını yarı yarıya azaltmayı hedefleyen AB'nin Okyanus ve Sularımızı Kurtarma Misyonu'nun bir parçasıdır.
SeaClear projelerinin koordinatörü Bart De Schutter, çalışmanın odak noktasının yüzeydeki değil, çevreyi kirletme potansiyeli yüksek olan deniz tabanındaki çöpler olduğunu belirtiyor.
Robotlar, havadan tespit yapan dronlar aracılığıyla çöpleri belirleyip kaydettikten sonra, atıkları toplamak için aşağıya robotlar veya vinç yardımıyla indirilebilen akıllı tutucular gönderiyor.
Araştırmacılar, toplanan atıkları kıyıya taşıyacak otonom mavna gibi ek sistemleri de test ediyor.
Euronews'in haberine göre, teknolojisiyle güçlendirilen ancak insanlar tarafından denetlenen otonom robotlar şişe, lastik veya benzeri kalıntıları günlük yaşamdaki halleriyle tanıyabiliyor. Araçlar deniz canlılarını, kayaları ve bitkileri atıklardan ayırt etme yeteneğine de sahipler.

Girişim, 2030 yılına kadar denizlerdeki çöp miktarını yaklaşık yarı yarıya azaltmayı hedefleyen AB'nin Okyanus ve Sularımızı Kurtarma Misyonu'nun bir parçası olarak yürütülüyor.

AVRUPA DENİZLERİNDE DEVASA MİKTARDA ATIK YATIYOR

Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi'nde profesör olan ve SeaClear projelerinin koordinatörlüğünü yürüten Bart De Schutter, sulara çok büyük miktarda çöp karıştığını söylüyor. De Schutter, yürüttükleri çalışmanın odak noktasına dair şu ifadeleri paylaştı:

"Pek çok proje yüzeydeki çöpleri hedef alıyor. Ancak biz deniz tabanına bakıyoruz. Çöpleri oradan çıkarmak son derece önemli. Çünkü çevreyi kirletme potansiyelleri var."

Atıkların büyük bir kısmı yüzeyden dibe çökerek zamanla çıplak gözle görülmez hale geliyor. Plastikler dibe battığında giderek daha küçük parçalara ayrılarak, temizlenmesi son derece zor olan ve dünya genelinde yaygınlaşan mikroplastiklere dönüşüyorlar.

ÇÖP TOPLAYAN ROBOTLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Normal temizlik operasyonlarında çöpleri toplamak için dalgıçların dibe inmesi gerekiyor. Ağır nesneler söz konusu olduğunda dalgıçların, kalıntıları yüzeye çekebilmek adına atıklara halat bağlaması şart koşuluyor. Bu süreç ise hem çok maliyetli hem de dalgıçlar için büyük riskler barındırıyor.

SeaClear2.0 girişimi, hedef bölgelere insansız yüzey araçları göndererek temizlik sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Havadan tespit yapan dronlar, çöpleri belirleyip yerlerini kaydetmek üzere havalanırken ardından atıkları tutmak veya vakumlamak için aşağıya robotlar gönderiliyor.

Daha ağır nesnelerin taşınmasında ise vinç yardımıyla akıllı bir tutucu su altına indirilebiliyor. Araştırmacılar, dronlar tarafından toplanan atıkları kıyıya taşıyacak olan "yüzen çöp kamyonu" işlevine sahip otonom bir mavna gibi ek sistemleri de test ediyor.

Şu ana kadar Fransa'nın Marsilya kentindeki bir marinada ve Almanya'da çeşitli testler gerçekleştirildi. Venedik, Dubrovnik ve Tarragona'da yeni denemeler planlanırken, uzmanlar teknolojinin hala iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu konusunda uyarıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone aynı anda tanıtılacak: Beklenen çıkış tarihi
Çocukluğu su kesintileriyle geçen Türk girişimci, yapay zeka destekli proje geliştirdi
