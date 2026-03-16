Uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone modeli hakkında taze sızıntılar geldi. Cihazın seri üretim aşamasına yaklaştığı ve Apple'ın ekrandaki katlanma izi sorununu büyük ölçüde çözdüğü belirtildi. İddiaya göre katlanabilir iPhone, 18 serisiyle birlikte tanıtılacak.

HABERİN ÖZETİ iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone aynı anda tanıtılacak: Beklenen çıkış tarihi Apple'ın katlanabilir iPhone modeli hakkında gelen taze sızıntılar, cihazın seri üretim aşamasına yaklaştığını ve ekrandaki katlanma izi sorununu büyük ölçüde çözdüğünü gösteriyor. Katlanabilir iPhone için Samsung tarafından üretilen ekranlar seri üretim aşamasına girmek üzere. Cihazın ekranındaki katlanma izi, piyasadaki mevcut birçok katlanabilir telefondan çok daha düz ve görünmez olacak. Katlanabilir iPhone, 12 GB RAM kapasitesine ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerine sahip olacak. ABD pazarındaki 256 GB'lık başlangıç versiyonu için 1.999 dolarlık bir fiyat etiketi öngörülüyor. Katlanabilir iPhone'un Eylül 2026'da iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Instant Digital, katlanabilir iPhone için Samsung tarafından üretilen ekranların seri üretim aşamasına girmek üzere olduğunu belirtti. Fixed Focus Digital ise cihazın ekranındaki katlanma izinin, piyasadaki mevcut birçok katlanabilir telefondan çok daha düz ve görünmez olacağını öne sürdü.

Söz konusu kaynağın sektör analizlerine dayandırdığı iddialara göre, Apple'ın ilk katlanabilir ekranı, rakiplerinin sunduğu ekranlardan daha yüksek bir düzlüğe sahip olabilir. Geçmiş sızıntılardan elde edilen bilgiler ışığında, teknoloji devinin katlanma izini neredeyse tamamen ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiğini biliyoruz.

Şirketin katlanabilir telefon pazarına girmekte gecikmesinin temel nedenlerinden birinin de detaylara verilen aşırı önem olduğu tahmin ediliyor.

KATLANABİLİR IPHONE İLE IPHONE 18 PRO AYNI ETKİNLİKTE

Güney Kore merkezli The Bell gazetesinin 9to5Mac aracılığıyla paylaştığı rapora göre, katlanabilir iPhone 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri kullanıcılara sunulacak. Cihazın ABD pazarındaki 256 GB'lık başlangıç versiyonu için 1.999 dolarlık bir fiyat etiketi (mevcut dolar/TL kuruna göre vergisiz 90 bin TL) öngörülüyor.

Katlanabilir iPhone'un Eylül 2026'da düzenlenecek etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Şirketin 50. kuruluş yıl dönümüne denk gelen lansman, markanın ilk katlanabilir telefonuna sahne olacak.