Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Teknoloji
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çocukluğu su kesintileriyle geçen Türk girişimci, yapay zeka destekli proje geliştirdi

Girişimci Hülya Tomak, çocukluk yıllarındaki su kesintilerinden yola çıkarak "Blueit" isimli yapay zeka tabanlı su yönetim platformunu hayata geçirdi. Bugüne kadar 720 bin dolar yatırım alan ve 40’tan fazla tesiste hizmet veren girişim, rotasını küresel pazara çevirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 13:46

28 yaşındaki girişimci Hülya Tomak, çocukluk yıllarında Antakya'da yaşadığı su kesintilerinden etkilenmesi sebebiyle geliştirdiği tabanlı platform sayesinde büyük tesislerde yüksek oranlı su verimliliği sağlıyor.

HABERİN ÖZETİ

Çocukluğu su kesintileriyle geçen Türk girişimci, yapay zeka destekli proje geliştirdi

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
28 yaşındaki girişimci Hülya Tomak, çocukluk deneyimlerinden ilham alarak geliştirdiği yapay zeka tabanlı "Blueit" platformuyla büyük tesislerde yüksek oranlı su verimliliği sağlayarak su krizine çözüm sunuyor.
Girişimci Hülya Tomak, çocukluğunda yaşadığı su kesintilerinden etkilenerek yapay zeka tabanlı dijital bir su yönetim platformu geliştirdi.
"Blueit" adlı sistem, tesislerdeki su akışlarını sensörler ve farklı veri kaynaklarıyla izleyerek yapay zeka algoritmalarıyla analiz eder.
Platform, su tüketim eğilimlerini, riskleri ve verimsizlikleri ortaya koyarak işletmelere su tasarrufu ve verimlilik artışı için öneriler sunar.
Şu an 40'tan fazla tesiste aktif olan sistem, 720 bin dolar yatırım aldı ve uluslararası pazara açılmayı hedefliyor.
Sanayi tesisleri, alışveriş merkezleri ve oteller gibi yerlerde suyun her noktasını takip ederek kayıp kaçakları ve fazla tüketimi tespit eder, maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Üniversite öğrenimine kadar Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Tomak 2016'da Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü'nü kazandı. Tomak, üniversite yıllarında su, iklim, çevre ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde yer aldı, çeşitli çalışmalar yürüttü. Küçükken yaşadığı su kesintilerinden yola çıkan Tomak, su krizinin önüne geçebilmek amacıyla su yönetimini verimli hale getirmek için dijital su yönetim platformu fikri üzerinde yoğunlaştı.

YAPAY ZEKA VERİLERİ TAKİP EDİYOR

Fikriyle kapılarını çaldığı büyük şirketlerin yatırım programlarına katılan ve TÜBİTAK'tan destek alan Tomak, 2021'de Ege Teknopark'ta şirket kurdu.

Genç girişimci, başlangıçta tek başına yürüttüğü sürece 11 arkadaşını dahil etti, su kullanımını izleme ve verimliliği artırmaya yönelik çok aşamalı bir modelle çalışan "Blueit" sistemini geliştirdi. Sistemde ilk aşamada tesislerdeki su akışları haritalandırılarak kullanım noktaları belirleniyor. Sensörler ve farklı veri kaynaklarından elde edilen veriler sistemde toplanıyor.

Yapay zeka algoritmaları, bu verileri analiz ederek tüketim eğilimlerini, riskleri ve verimsizlikleri ortaya koyuyor. Elde edilen sonuçlar raporlanırken işletmelere su tasarrufu ve verimlilik artışı için öneriler sunuluyor.

Biyokimyager Hülya Tomak, çocukluk yıllarında Antakya'da sık sık su kesintileri yaşandığını, günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durumun bilincinde yer ettiğini söyledi. Üniversite yıllarında iklim, çevre bilimleri ve teknoloji alanındaki topluluklarla tanışmasıyla girişimcilikle ilgilenmeye başladığını dile getiren Tomak, su krizine odaklanmaya karar verdiğini anlattı.

Tomak, kendisine "Suyun etkin takibi ve yönetilmesiyle su krizinin önüne geçebilir miyiz?" sorusunu sorduğunu kaydederek, İş Bankası, Koç Üniversitesi, Sabancı Holding ve TÜBİTAK'tan aldıkları nakdi ve mentörlük desteğiyle fikrini geliştirdiğini belirtti.

Tomak, yatırım aldıktan sonra sorumluluğunun büyüdüğünü ifade ederek, "Bir yandan da ekip büyüdü. Ürünümüz altyapısı oturmuş bir hale geldi ve farklı firmalara yayılma imkanı elde ettik. Şu anda 40'tan fazla tesiste çalışıyoruz. Şu ana kadar 720 bin dolarlık bir yatırım aldık. Türkiye'de doğrudan bir rakibimiz yok. Globalde benzer olduğumuz farklı firmalar var ama onlarla da farklılaştırdığımız teknolojilerle birlikte aslında güçlü bir rekabet içerisindeyiz. Yurt dışına açılma süreci içerisindeyiz." diye konuştu.

Müşterilerinden olumlu geri dönüş aldıklarını dile getiren Tomak, şöyle devam etti:

"Dünya çapında pek çok ülkede şu anda kuraklık alarmı çalıyor. Biz de suyun daha iyi yönetilmesi konusunda teknolojiler geliştiriyoruz. Sanayi tesisleri, alışveriş merkezleri, oteller gibi yerlerde suyun aslında girdi noktasından atık su deşarjı noktasına ulaşana kadar her noktasını, sensörlerle, yazılım teknolojileriyle takip ederek suyun verimsiz noktalarını, kayıp kaçaklarını, normal tüketimden daha fazla tüketildiği alanları tespit ediyoruz. Öteki taraftan da su envanteri oluşturuyoruz. Suyun daha verimli kullanılması için yol haritaları oluşturuyoruz. Kullanıcı en çok hangi saatte, nerede, ne kadar tüketim yapıyor, bunu nasıl azaltabilir? Buna yönelik iyileştirme önerileri verirken kendilerine hedeflerini belirlemesine, maliyetlerini hesaplamasına ve bunun finansal karşılığının ne olduğunu görmelerine tek bir platformda olanak sağlıyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aşk-ı Memnu yapay zeka videosu ile viral olan Seedance 2.0 uygulamasının çıkışı durdurulu
WhatsApp’ta yeni dönem: İşte gelen yeni özellik
ETİKETLER
#yapay zeka
#Su Verimliliği
#Hülya Tomak
#Blueit
#Dijital Su Yönetimi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.