Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Aşk-ı Memnu yapay zeka videosu ile viral olan Seedance 2.0 uygulamasının çıkışı durdurulu

ByteDance, yapay zeka tabanlı video oluşturma aracı Seedance 2.0'ın dünya çapındaki lansmanını erteledi. Kararın arkasında, Disney ve Paramount Skydance gibi devlerin telif hakkı ihlalleri nedeniyle gönderdiği ihtarnameler yatıyor.

Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 17:43

Çin merkezli teknoloji devi , telif hakkı ihlalleri gerekçesiyle stüdyolarından gelen ihtarnamelerin ardından, yeni video oluşturucu aracı Seedance 2.0'ın dünya çapındaki çıkışını durdurma kararı aldı.

Çin merkezli teknoloji devi ByteDance, telif hakkı ihlalleri gerekçesiyle Hollywood stüdyolarından gelen ihtarnameler üzerine yapay zeka video oluşturucu aracı Seedance 2.0'ın dünya çapındaki çıkışını durdurma kararı aldı.
Seedance 2.0'ın eğitim sürecinde telifli materyallerin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Disney, Paramount ve Skydance gibi şirketler ByteDance'e ihtarname gönderdi.
Yaşanan gelişmenin ardından ByteDance yönetimi uygulamanın küresel çapta yayınlanmasını geçici olarak durdurdu.
Tartışmaların fitilini ateşleyen unsur, platform üzerinden oluşturulan ve Brad Pitt ile Tom Cruise'un dövüştüğünü gösteren viral bir yapay zeka klibi oldu.
ByteDance, Şubat ayında yaptığı açıklamada, kullanıcıların fikri mülkiyet ve benzerlik haklarını ihlal etmesini engellemek adına güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini belirtmişti.
Şubat ayında Çin pazarında erişime açılan Seedance 2.0, kısa sürede telif hakkı tartışmalarının merkezine yerleşti. Disney ve Paramount Skydance gibi dev şirketler, söz konusu aracın eğitim sürecinde telifli materyallerin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle geliştirici ByteDance'e ihtarname gönderdi.

SEEDANCE 2.0 SADECE ÇİN'DE KULLANILACAK

The Information tarafından paylaşılan ve konuya yakın iki isimsiz kaynağa dayandırılan rapora göre, yaşanan gelişmenin ardından ByteDance yönetimi uygulamanın küresel çapta yayınlanmasını geçici olarak durdurdu. Öncesinde uygulamanın diğer bölgelerde tam olarak ne zaman kullanıma açılacağı zaten netlik kazanmamıştı.

Tartışmaların fitilini ateşleyen ana unsur, platform üzerinden oluşturulan kullanıcı yapımı videolar oldu. Özellikle Brad Pitt ve Tom Cruise'un dövüştüğünü gösteren viral bir yapay zeka klibi, Hollywood tarafında derin endişelere yol açtı. Uygulamanın piyasaya sürülmesinden hemen sonra film stüdyoları fikri mülkiyet haklarını korumak adına peş peşe harekete geçti.

Şirket cephesinden Şubat ayında BBC'ye yapılan açıklamada, kullanıcıların fikri mülkiyet ve benzerlik haklarını izinsiz ihlal etmesini engellemek adına mevcut güvenlik önlemlerinin güçlendirildiği belirtilmişti. ByteDance konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Seedance 2.0 uygulaması ile Aşk-ı Memnu dizisinin finali yeniden oluşturulmuştu. Videoda Adnan ve Behlül'ü dövüştürdüler.

https://x.com/OnerBiberkoku/status/2023214558706331672?s=20

