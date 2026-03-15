Airfryer yanlış kullanıyor olabilirsiniz! Mutfak tezgahınızda bu bölgeye koyarken dikkat edin

Mutfakların vazgeçilmezi haline gelen airfryer cihazları, yanlış konumlandırma sonucunda tezgah yüzeylerinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar, cihazın altına mutlaka koruyucu bir altlık konulmasını tavsiye ediyor.

Airfryer yanlış kullanıyor olabilirsiniz! Mutfak tezgahınızda bu bölgeye koyarken dikkat edin
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 16:36

Ülkemizde birçok kişinin mutfağının vazgeçilmez aletlerinden biri olarak tuttuğu airfryer cihazları, uzmanlara göre genellikle yanlış şekilde kullanılıyor. Vogue Worktops'tan Simon Roberts, airfryerların yaydığı ısının uzun vadede mutfak tezgahlarında iz bırakabileceğini belirtiyor.

Airfryer yanlış kullanıyor olabilirsiniz! Mutfak tezgahınızda bu bölgeye koyarken dikkat edin

HABERİN ÖZETİ

Airfryer yanlış kullanıyor olabilirsiniz! Mutfak tezgahınızda bu bölgeye koyarken dikkat edin

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Airfryer cihazlarının mutfak tezgahlarında uzun vadede hasara yol açabileceği, ancak basit önlemlerle bu hasarın engellenebileceği belirtiliyor.
Airfryer'ların tabanında biriken sıcaklık zamanla yüzey malzemesine zarar verebiliyor.
Bu durum, özellikle laminat tezgahlarda kabarma ve soyulmalara, ahşap yüzeylerde ise kuruma, renk değişimleri veya soluk lekelere neden olabiliyor.
Cihazların havalandırma boşluklarından çıkan sıcak hava, tezgahın aynı noktasına sürekli vurduğunda matlaşmaya yol açabiliyor.
Hasarı önlemek için ısıya dayanıklı mat, nihale veya kalın ahşap kesme tahtası kullanılabilir.
Airfryer'ın yerini zaman zaman değiştirmek, sıcaklığın tek bir noktada birikmesini önlemek adına önemlidir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Doğrudan dokunulduğunda aşırı sıcak hissedilmese de aletin tabanında biriken sıcaklık zamanla yüzey malzemesine zarar verebiliyor. İnsanların genellikle sıcak tencerelere karşı dikkatli davrandığını ifade eden Roberts, airfryerların ise aynı noktada 20 veya 30 dakika boyunca aralıksız çalıştığına dikkat çekiyor.

Bu işlem günden güne tekrarlandığında, özellikle laminat tezgahlarda kabarma ve soyulmalar meydana gelebiliyor. Ahşap yüzeyler de tehlikeden muaf değil. Düzenli sıcaklık maruziyeti, ahşabın kurumasına, renk değişimlerine veya soluk lekelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Hatta çok dayanıklı malzemelerden yapılmış tezgahların bile aynı bölge sürekli ısıya maruz kaldığında hasar görebileceği vurgulanıyor. Cihazların arka veya alt kısımlarında bulunan havalandırma boşluklarından çıkan sıcak hava, tezgahın ya da duvarın aynı noktasına sürekli vurduğunda zamanla matlaşma yapıyor.

HASARIN ÖNÜNE GEÇMEK OLDUKÇA BASİT

Isıya dayanıklı bir mat, nihale veya kalın bir ahşap kesme tahtası kullanmak, cihaz ile tezgah arasında tampon görevi görerek doğrudan ısı temasını engelliyor. Ayrıca aletin yerini zaman zaman değiştirmek de sıcaklığın tek bir noktada birikmesini önlemek adına kritik bir hamle olarak görülüyor.

Bu bağlamda airfryerınızın yerini belli aralıklarla değiştirmeniz faydalı olacaktır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google’dan oyunculara yeni hamle: Gemini, oyun sırasında anlık taktik verecek
TUSAŞ duyurdu: HÜRJET kritik aşamayı geçti
