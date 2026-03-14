Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Google’dan oyunculara yeni hamle: Gemini, oyun sırasında anlık taktik verecek

Google, Android oyuncularına yönelik yeni yapay zekâ özelliği Play Games Sidekick’i tanıttı. Gemini Live destekli sistem, oyun ekranını analiz ederek kullanıcıya gerçek zamanlı ipuçları ve taktikler sunabiliyor.

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 12:55

Google, Android tarafındaki oyun deneyimini değiştirmeyi hedefleyen yeni bir özellikle sahneye çıktı. Şirketin tanıttığı Play Games Sidekick, oyunculara oyun sırasında anlık destek vermek için geliştirildi.

Sistemin merkezinde Google’ın yapay zekâ modeli Gemini Live yer alıyor. Amaç net: Oyuncu zorlandığında, oyundan çıkmasına gerek kalmadan ona hızlıca yol göstermek.

OYUN EKRANINI DOĞRUDAN ANALİZ EDİYOR

Play Games Sidekick’in en dikkat çekici tarafı, sadece yazılan komutlarla sınırlı kalmaması. Sistem, doğrudan oyun ekranını analiz edebiliyor. Oyuncular oyun sırasında ekranın sağ tarafından kaydırarak Sidekick panelini açabiliyor ve burada yapay zekâdan yardım isteyebiliyor. Gemini Live da ekran paylaşımı özelliği üzerinden o anda ekranda ne olduğunu inceleyip gerçek zamanlı öneriler sunuyor. Yani bir bölümde takılıp kaldığınızda ya da zorlu bir boss savaşında ne yapacağınızı bilemediğinizde, oyun akışını bozmadan taktik almak mümkün hale geliyor. Açıkçası Google’ın burada hedefi, klasik oyun rehberlerini ekranın dışına taşımak değil; doğrudan oyunun içine yerleştirmek.

SADECE TAKTİK ARACI DEĞİL, BİR MERKEZ GİBİ ÇALIŞIYOR

Play Games Sidekick yalnızca ipucu veren bir yardımcı olarak düşünülmemiş. Aynı zamanda oyuncular için bir tür kontrol paneli işlevi görüyor. Bu panel üzerinden kullanıcılar; oyun arşivlerine, Play Points bonuslarına, oyuncu serilerine ve profil bilgilerine tek noktadan ulaşabiliyor. Böylece hem oyun içindeki destek mekanizması devrede oluyor hem de oyuncunun ihtiyaç duyduğu temel bilgilere erişim kolaylaşıyor. Bir bakıma, sadece “yardım et” düğmesi değil bu. Oyuncunun tüm deneyimini tek yerde toplama denemesi gibi duruyor.

ŞİMDİLİK 90 OYUNLA SINIRLI

Google’ın verdiği bilgilere göre Play Games Sidekick şu anda yaklaşık 90 farklı oyunla uyumlu çalışıyor. Desteklenen yapımlar arasında Deep Rock Galactic: Survivor ve Dungeon Clawler da var.

