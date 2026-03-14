Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Uraloğlu açıkladı! 17 yılda 110 milyon yolcu YHT ile seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren ile 17 yılda kaç yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Şimdiye kadar 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, hat uzunluğunun ise 2 bin 251 kilometreye ulaştığını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 12:17

Bakan , Türkiye'nin ilk YHT hattı olan Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınmasının 17. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Demir yolu ağının 2028'de 17 bin 287 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini söyleyen Uraloğlu, YHT ile 17 yılda 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesiyle, diğer YHT hatlarının da devreye alındığına işaret etti.

17 YILDA 110 MİLYON YOLCU

Uraloğlu, bugün itibarıyla YHT hat uzunluğunun 2 bin 251 kilometreye ulaştığını, yeni hatların yapım çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.
YHT'lerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini bildiren Uraloğlu, Ankara-Eskişehir Hattı ile başlayan sürecin 2011 yılında Ankara-Konya, 2014'te Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul, 2022'de Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul, 2023'te Ankara-Sivas ve 2024'te Sivas-İstanbul hatlarının hizmete alınmasıyla devam ettiğini belirtti.

Uraloğlu, günlük ortalama 34 bin yolcunun yüksek hızlı trenleri kullandığına dikkati çekerek, "Ankara-İstanbul Hattı'nda 16 bin 723, Konya-İstanbul Hattı'nda 4 bin 517, Ankara-Konya Hattı'nda 3 bin 665, Ankara-Sivas Hattı'nda 1852, İstanbul-Sivas Hattı'nda 1590, Ankara-Karaman Hattı'nda 1539, İstanbul-Karaman Hattı'nda 1413, Ankara-Eskişehir Hattı'nda 1189 ve Eskişehir-İstanbul Hattı'nda 857 yolcu günlük seyahat ediyor." bilgisini verdi.

2028 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Ankara-Eskişehir Hattı'nda ise 2009'dan bu yana yaklaşık 21,4 milyon kişinin yolculuk yaptığını kaydeden Uraloğlu, Eskişehir'in demir yolu taşımacılığında olduğu kadar demir yolu sanayisinde de önemli bir merkez konumunda bulunduğunu vurguladı.

Uraloğlu, YHT'lerin ulaşım alışkanlıklarını değiştirdiğini, 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise kombine taşımacılıkla hizmet verdiğini belirterek, "Yüksek hızlı trenler doğrudan Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a sefer yaparken, otobüs ya da tren bağlantılı kombine taşımacılıkla Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya ve Tokat'a önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Demir yolu yatırımlarının artarak sürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, 2003'ten bu yana demir yolu öncelikli ulaşım politikaları doğrultusunda yatırımların payının yükseldiğini, 2026 bütçesinde bu alandaki yatırımların payının yüzde 53'e ulaştığını aktardı.
Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında mevcut demir yolu koridorlarının geliştirildiğini, 2028 yılında demir yolu ağının 17 bin 287 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

ETİKETLER
#uraloğlu
#yüksek hızlı tren
#Demir Yolu Yatırımları
#Ankara Eskişehir Hattı
#2028 Hedefi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.