Bakan Uraloğlu açıkladı! 17 yılda 110 milyon yolcu YHT ile seyahat etti

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk YHT hattı olan Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınmasının 17. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Demir yolu ağının 2028'de 17 bin 287 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini söyleyen Uraloğlu, YHT ile 17 yılda 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesiyle, diğer YHT hatlarının da devreye alındığına işaret etti.

17 YILDA 110 MİLYON YOLCU

Uraloğlu, bugün itibarıyla YHT hat uzunluğunun 2 bin 251 kilometreye ulaştığını, yeni hatların yapım çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

YHT'lerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini bildiren Uraloğlu, Ankara-Eskişehir Hattı ile başlayan sürecin 2011 yılında Ankara-Konya, 2014'te Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul, 2022'de Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul, 2023'te Ankara-Sivas ve 2024'te Sivas-İstanbul hatlarının hizmete alınmasıyla devam ettiğini belirtti.

Uraloğlu, günlük ortalama 34 bin yolcunun yüksek hızlı trenleri kullandığına dikkati çekerek, "Ankara-İstanbul Hattı'nda 16 bin 723, Konya-İstanbul Hattı'nda 4 bin 517, Ankara-Konya Hattı'nda 3 bin 665, Ankara-Sivas Hattı'nda 1852, İstanbul-Sivas Hattı'nda 1590, Ankara-Karaman Hattı'nda 1539, İstanbul-Karaman Hattı'nda 1413, Ankara-Eskişehir Hattı'nda 1189 ve Eskişehir-İstanbul Hattı'nda 857 yolcu günlük seyahat ediyor." bilgisini verdi.

2028 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Ankara-Eskişehir Hattı'nda ise 2009'dan bu yana yaklaşık 21,4 milyon kişinin yolculuk yaptığını kaydeden Uraloğlu, Eskişehir'in demir yolu taşımacılığında olduğu kadar demir yolu sanayisinde de önemli bir merkez konumunda bulunduğunu vurguladı.

Uraloğlu, YHT'lerin ulaşım alışkanlıklarını değiştirdiğini, 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise kombine taşımacılıkla hizmet verdiğini belirterek, "Yüksek hızlı trenler doğrudan Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a sefer yaparken, otobüs ya da tren bağlantılı kombine taşımacılıkla Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya ve Tokat'a önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Demir yolu yatırımlarının artarak sürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, 2003'ten bu yana demir yolu öncelikli ulaşım politikaları doğrultusunda yatırımların payının yükseldiğini, 2026 bütçesinde bu alandaki yatırımların payının yüzde 53'e ulaştığını aktardı.

Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında mevcut demir yolu koridorlarının geliştirildiğini, 2028 yılında demir yolu ağının 17 bin 287 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.