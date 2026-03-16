Lübnan'a İsrail'in başlattığı kara harekatına Türkiye'den sert tepki

İsrail'in Lübnan'da başlattığı kara harekatına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Bölgedeki istikrarsızlığın giderek derinleşip insani felakete yol açacağı vurgulanan açıklamada en güçlü biçimde kınandı.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 18:18

Savunma Kuvvetleri (IDF) 'a başlattığını duyurdu. 'ın hedef alındığı öne sürülen saldırılarda 2 Mart'tan bu yana bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatını kınayarak, bunun bölgedeki istikrarsızlığı derinleştireceğini ve yeni bir insani felakete yol açacağını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatını en güçlü biçimde kınamıştır.
Bu harekatın bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği ifade edilmiştir.
Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını Lübnan'da hayata geçirmesinin yeni bir insani felakete yol açacağı belirtilmiştir.
Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanmıştır.
"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin bu karar karşısında Lübnan ile dayanışma halinde olunduğu vurgulanarak "İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır. Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

