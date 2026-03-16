Lübnan'a İsrail'in başlattığı kara harekatına Türkiye'den sert tepki

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurdu. Hizbullah'ın hedef alındığı öne sürülen saldırılarda 2 Mart'tan bu yana bine yakın kişi hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin bu karar karşısında Lübnan ile dayanışma halinde olunduğu vurgulanarak "İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır. Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.