İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurdu. Hizbullah'ın hedef alındığı öne sürülen saldırılarda 2 Mart'tan bu yana bine yakın kişi hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ Lübnan'a İsrail'in başlattığı kara harekatına Türkiye'den sert tepki Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatını kınayarak, bunun bölgedeki istikrarsızlığı derinleştireceğini ve yeni bir insani felakete yol açacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatını en güçlü biçimde kınamıştır. Bu harekatın bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği ifade edilmiştir. Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını Lübnan'da hayata geçirmesinin yeni bir insani felakete yol açacağı belirtilmiştir. Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanmıştır.

"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır. Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.